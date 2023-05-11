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Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi sonrası yurt dışındaki seçmenlerden art arda paylaşımlar: Boşa mı gitti oyumuz?

Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi sonrası yurt dışındaki seçmenlerden art arda paylaşımlar: Boşa mı gitti oyumuz?

Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi sonrası yurt dışındaki seçmenlerden art arda paylaşımlar: Boşa mı gitti oyumuz?
Admin
Admin
11 Mayıs 2023 Perşembe 17:48

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi sonrası yurt dışında halihazırda oy veren seçmenler, sosyal medyada paylaşımlar bulundu. Oylarını Muharrem İnce'ye veren seçmenler, "Boşa mı gitti şimdi oyumuz?" diye sordu.

14 Mayıs'taki seçimlere günler kala Türk siyasetinde hareketli saatler yaşanıyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kamuoyuna yaptığı basın açıklaması ile cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı.

"BOŞA MI GİTTİ OYUMUZ?"

İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. Bu paylaşımların birçoğu da yurtdışında halihazırda Muharrem İnce'ye oyunu vermiş vatandaşlardan oluştu. Durumdan dert yandan vatandaşlar, "Boşa mı gitti oyumuz?" sorusunu sordu.

MUHARREM İNCE'YE VERİLEN OYLAR NE OLACAK?

9 Mayıs itibariyle yurt dışı oy verme işlemi sona ererken, adaylıktan çekilen İnce'ye verilen oylar geçerli olacak. İnce, resmi olarak çekilme başvurusu yaparsa 2. tura kalamayacak, seçilse bile mazbatasını alamayacak.

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