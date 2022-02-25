MAK'tan genel seçim anketi

Genel seçim anketinde AK Parti, yüzde 31,1 oyla zirvedeki parti oldu.

2023 yılında yapılacak seçimler için geri sayım başladı.

Seçimler an itibarıyla da kamuoyunun genel gündemini belirlemeye devam ediyor.

Anket şirketleri de konuyla ilgili Türkiye'de seçmenin nabzını bu yönde yoklamayı sürdürüyor.

MAK Danışmanlık şirketinin de son yaptığı Türkiye'nin Nabzı anketinin sonuçları belli oldu.

Ankette katılımcılara, "Yarın seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yönlendirildi.

Anket sonuçlarına göre; AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 38,3 oldu.

İŞTE GENEL SONUÇLAR

AK PARTİ : 31,1

CHP : 25,5

İyi Parti : 14,8

HDP: 9,1

MHP : 7,2

DEVA: 3,4

Gelecek Partisi: 2,6

Saadet Partisi: 1,3

Bağımsız Türkiye Partisi: 1,1

HÜDAPAR: 0,9

Yeniden Refah: 0,7

Memleket Partisi: 0,4

Büyük Birlik Partisi: 0,4

Demokrat Parti: 0,4

Türkiye Değişim Partisi: 0,2

Diğerleri: 0,9