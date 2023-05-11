İnce'nin ardından Sinan Oğan'da mı adaylıktan çekiliyor? Bomba iddiaya yanıt Ümit Özdağ'dan geldi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın da adaylıktan çekileceği iddiası Ankara kulislerine bomba gibi düştü. Basında yer alan iddialara yanıt veren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiği iddiaları yalandan ibarettir. Zafer Partisi ve Sinan Oğan Türk halkının Yeşil Sol ile HÜDA-PAR arasına sıkışmasına izin vermeyecektir. Zafer yakın, meşaleleri yakın" dedi.

Türkiye tarihinin en kritik seçimleri olarak gösterilen 14 Mayıs seçimlerine 2 gün kala siyaset sahnesinde hareketlilik yaşanıyor.

BOMBA İDDİA: İNCE'DEN SONRA OĞAN DA MI ÇEKİLİYOR?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın da adaylıktan çekileceği sosyal medyada bazı hesaplar tarafından dillendirilmeye başlandı.

ANTALYA PROGRAMINI İPTAL ETTİ İDDİASI

Oğan'ın yarınki Antalya programını iptal ettiği ve kurmaylarına yarın Ankara'da bir araya gelme çağrısı yaptığı öne sürüldü.

ÖZDAĞ'DAN İDDİALARA YANIT

Sinan Oğan'ın adaylıktan çekileceği iddialarına ise ATA İttifakı ortaklarından Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan yanıt geldi.

"ZAFER YAKIN, MEŞALELERİ YAKIN"

Özdağ, " Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiği iddiaları yalandan ibarettir. Zafer Partisi ve Sinan Oğan Türk halkının Yeşil Sol ile HÜDA-PAR arasına sıkışmasına izin vermeyecektir. Zafer yakın, meşaleleri yakın" ifadelerini kullandı.

OĞAN: PROVOKASYON DUYUMLARI ÜZERİNE BİR OLAY YAŞAMAK İSTEMEDİK

Öte yandan Sinan Oğan da miting iptallerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Türk milletinin aziz evlatları, sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Son günlerde bize dönük artan provokasyon duyumları üzerine seçimin son günü herhangi bir olay yaşamak istemedik. O sebeple de bu akşam İstanbul'dayım. Haber Türk Tv'de. Yarın Ankara'da olacağım. Bize katılımlar bekliyoruz. Ankara'da olacağız. Lütfen bizim dışımızdaki hiçbir açıklamaya itibar etmeyiniz" ifadesini kullandı.