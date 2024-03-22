Erdal Beşikçioğlu kazanıyor mu? Etimesgut anketinden sürpriz sonuç

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yapılan araştırmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. MHP'nin adayı Enver Demirel ile CHP'nin adayı Erdal Beşikçioğlu arasında geçen seçim yarışında kıyasıya bir rekabet var.

Sonar Araştırma tarafından yapılan anketten çıkan sonuç şöyle;