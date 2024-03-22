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Erdal Beşikçioğlu kazanıyor mu? Etimesgut anketinden sürpriz sonuç

Erdal Beşikçioğlu kazanıyor mu? Etimesgut anketinden sürpriz sonuç

Erdal Beşikçioğlu kazanıyor mu? Etimesgut anketinden sürpriz sonuç
Admin
Admin
22 Mart 2024 Cuma 11:08

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yapılan araştırmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. MHP'nin adayı Enver Demirel ile CHP'nin adayı Erdal Beşikçioğlu arasında geçen seçim yarışında kıyasıya bir rekabet var.

Sonar Araştırma tarafından yapılan anketten çıkan sonuç şöyle;

  • (MHP) Enver Demirel: Yüzde 43.7
  • (CHP) Erdal Beşikçioğlu: Yüzde 41.1
  • (İYİ PARTİ) Hilmi Özer: Yüzde 5.6
  • (YRP) Abdülkadir Baloğlu: Yüzde 2.5
  • (Zafer Partisi) Müslim Taşdan

  • 2019'DA FARK 4 PUANDI

    2019 yerel seçimlerinde Etimesgut'ta MHP'nin adayı yüzde 49.5, CHP'nin adayı ise yüzde 45.7'lik oy almıştı.

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