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Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Yarışta fark 11 puandan fazla

Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Yarışta fark 11 puandan fazla

Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Yarışta fark 11 puandan fazla
Admin
Admin
01 Nisan 2024 Pazartesi 11:30

Türkiye, bugün sandık başına giderek 5 yıl sürecek yerel yöneticilerini seçti. Saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi sona erdi. Oy verme işleminin sona ermesinden sonra açılan sandıklardan sonuçlar gelmeye başladı.

İŞTE İSTANBUL SEÇİMLERİNDE SON DURUM

Sonucu en çok merak edilen illerin başında gelen İstanbul'da şuana kadar sandıkların yüzde 99,98'i açıldı. Gelen sonuçlara göre CHP adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 51,09, AK Parti adayı Murat Kurum ise yüzde 39,59 oranında oy aldı.

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