Dünyanın gözü 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde! Yunan gazeteden skandal Çavuşoğlu manşeti

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, dünyanın dört bir yanından pek çok gazete ve televizyon bu süreçte gözünü Türkiye'ye çevirmiş durumda. ABD merkezli NPR, "Türkiye'deki muhalefet partileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yenmek için bir araya geldi" başlığını atarken Yunan basınında ise skandal bir haber yer aldı. "Çavuşoğlu kışkırtıyor" manşetiyle geçen haberde "Türk yetkililer provokasyonları yeniden başlattı" ifadeleri bulunuyor.

Dünya Ankara'daki gelişmeleri yakından takip ediyor. 2023'ün en önemli olaylarından birisi olarak gösterilen 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin nabzını tutan pek çok televizyon ve gazete gelişmeleri anbean okurları ve izleyicileri ile paylaşıyor.

"MUHALEFET ERDOĞAN'I YENMEK İÇİN BİR ARAYA GELDİ"

Türkiye'yi mercek altına alan NPR, dikkat çeken bir analiz yayınladı. Washington, D.C. merkezli NPR "Türkiye'deki muhalefet partileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yenmek için bir araya geldi" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

"ORTAK BİR HEDEF ETRAFINDA TOPLANMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Muhalefet ittifakını oluşturan partilerin ortak noktalarının az olduğuna dikkat çeken NPR şu değerlendirmede bulundu; "Önümüzdeki ay yapılacak seçimlerde Türkiye'nin güçlü cumhurbaşkanını devirmek için koalisyon oluşturan partilerin pek az ortak noktası var, ancak ortak bir hedef etrafında toplanmaya çalışıyorlar."

"RUSYA'YA YÖNELİK POLİTİKANIN DEĞİŞMESİ PEK OLASI DEĞİL"

'Muhalefetin Rusya politikası nedir?' sorusuna yanıt arayan Middle East Eye (MEE), "Türk muhalif kaynaklar MEE'ye Kılıçdaroğlu hükümetinin Moskova ile ilişkilerini koparmayacağını ve Ukrayna'da dengeli tavrı sürdüreceğini söyledi" dedi. Haberde "ABD Başkanı Joe Biden ne kadar isterse istesin, muhalefet adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığını kazanması durumunda Türkiye'nin Rusya'ya yönelik politikasının ana hatlarını değiştirmesi pek olası değil" ifadelerine yer verildi.

YUNAN BASININDAN SKANDAL MANŞET

Yunan basını ise 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kısa bir süre kala Ankara'nın Ege'deki tansiyonu artırdığı iddiasını sayfalarına taşıdı. "Çavuşoğlu kışkırtıyor" başlığını atan In.gr, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ege'de mülkiyeti belirsiz adaların ve adacıkların olduğunu söylediğini aktardı.

"PROVOKASYONLAR YENİDEN BAŞLADI"

Haberde "Türkiye'deki ölümcül depremlerin ardından Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler önemli ölçüde düzelmiş olabilir, ancak görünen o ki Türk yetkililer provokasyonları yavaş yavaş yeniden başlattı" ifadelerine yer verildi. "Mevlüt Çavuşoğlu: Ege'de mülkiyeti belirsiz adacıklar ve kayalık adacıklar var" başlığını atan Proto Thema, "Görünüşe göre Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'nın statüsü tartışmalı adalar tartışmasını sürdürerek, son aylardaki dostluk saldırısından önceki üsluba geri döndü" dedi.

"MÜLKİYETİ BELİRSİZ ADALARDA ISRAR EDİYOR"

Ethnos da Çavuşoğlu'nun açıklamalarına geniş yer verdi. "Çavuşoğlu Ege'de mülkiyeti belirsiz adalarda ısrar ediyor" başlığı ile okurlarının karşısına çıkan Ta Nea ise şu değerlendirmede bulundu; "Türk Dışişleri Bakanı, sahibi belirsiz küçük adalar ve adacıklar konusuna ısrarla geri dönüyor."