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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçime günler kala önemli çağrı: Tatlı rekabeti, siyasi husumete dönüştürmeyelim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçime günler kala önemli çağrı: Tatlı rekabeti, siyasi husumete dönüştürmeyelim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçime günler kala önemli çağrı: Tatlı rekabeti, siyasi husumete dönüştürmeyelim
Admin
Admin
06 Mayıs 2023 Cumartesi 10:51

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaklaşan "14 Mayıs" seçimlerine ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Erdoğan, "Siyasetin özünde var olan tatlı rekabetin siyasi husumete dönüştürülmesine lütfen fırsat vermeyelim. Birliğimize, beraberliğimize, bu topraklardaki bin yıllık kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım. Muhabbetimizi güçlendirelim, kırgınlıkları giderelim, bir gönüle daha girelim." dedi.

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli mesajlar verdiği bir paylaşım yaptı. Erdoğan'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, vatandaşlara bir de çağrısı oldu.

"SEÇİMDEN ZAFERLE ÇIKACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı, "Tarihimizin en önemli seçimleri olan 14 Mayıs'tan Allah'ın izniyle yine zaferle çıkacağız. Peki, bu seçimlerde kimler kazanacak? Genciyle, yaşlısıyla, kadını ve erkeğiyle 85 milyonun her bir ferdi kazanacak. Doğusu, batısı, kuzeyi ve güneyiyle 81 vilayetimizin tamamı kazanacak. Türkler, Kürtler, Araplar, Sünniler, Alevilerle birlikte toplumumuzun tüm kesimleri, Türkiye'nin bütün renkleri kazanacak. Hristiyan'ıyla, Musevi'siyle, Süryani'siyle farklı inançlara mensup tüm vatandaşlarımız kazanacak. AK Parti ve Cumhur İttifakı kadar CHP'ye, İYİ Parti'ye, Saadet Partisi'ne ve diğer partilere gönül vermiş vatandaşlarımız da kazanacak. Milletimizle birlikte "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" çağrımıza kulak veren Asya ve Afrika'daki yüz milyonlar kazanacak. Ay yıldızlı al bayrağımızı görünce huzur bulan, kendini güvende hisseden soydaşlarımız kazanacak. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında Türkiye'nin başarısı için dua edenler kazanacak. Yani hangi etnik kökene, mezhebe, dünya görüşüne sahip olursa olsun tüm Türkiye kazanacak; gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimiz kazanacak, mazlum ve mağdurlar kazanacak." ifadelerini kullandı.

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