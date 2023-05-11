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Adaylıktan çekilen Muharrem İnce'ye basılan oylar ne olacak? Cevap YSK'dan geldi

Adaylıktan çekilen Muharrem İnce'ye basılan oylar ne olacak? Cevap YSK'dan geldi

Adaylıktan çekilen Muharrem İnce'ye basılan oylar ne olacak? Cevap YSK'dan geldi
Admin
Admin
11 Mayıs 2023 Perşembe 17:43

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin canlı yayında cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıklaması gündem yarattı. İnce'nin adaylıktan çekilmesi ise akıllara atılacak oyların geçersiz olup olmayacağı sorusunu getirdi. İYİ Parti YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk yaptığı açıklamada "Oy pusulası değiştirilmez, İnce'nin aldığı oylar geçersiz sayılmaz" ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kameralar karşısına geçerek adaylıktan çekildiğini açıklaması seçime 2 gün kala gündeme bomba gibi düştü.

İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi sonrasında ise 14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimlerde nelerin değişeceği merak konusu oldu.

İYİ Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin "Adaylardan birisi çekilirse ne olur?" sorusuna yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Öztürk, Cumhurbaşkanı adaylarından birinin seçimden çekilmesi durumunda; oy pusulasının değiştirilmeyeceğini, adayın aldığı oyların geçersiz sayılmayacağını bildirdi. Öztürk, çekilen adayın yüzde 50+1 alması durumunda ise 2. turda 2. aday ve 3. adayın ikinci tura kalmış kabul edileceğini ve seçimlerin bu iki aday arasında gerçekleşeceğini kaydetti.

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