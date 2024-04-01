Açılan sandık oranı yüzde 99'u geçti! İşte Türkiye genelinde son durum

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, saat 19.20 itibarıyla seçimlere ilişkin yayın yasağının kaldırıldığını açıkladı.

YSK kararına göre 32 ilde 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlandı. Diğer illerde 08.00'de başlayan oy verme işlemleri de 17.00'de sona erdi. Oy sayımı sürerken, açılan sandık oranı yüzde 99'a ulaştı. Türkiye genelinde CHP yüzde 37, AK Parti yüzde 35.

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Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Yener, YSK önünde yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "31 Mart 20024 tarihinde yapılan seçimlerde büyük özveriyle çalışan il ilçe seçim kurulu hakimlerimize personelimize ve sandık görevlilerine teşekkür ediyorum.

"YASAĞI DELEN YAYIN KANALLARI HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK"

Ayrıca yayın yasağına riayet eden basın mensubu arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Ancak biz açıklamadan yayın yasağını delen ve biz açıklamadan yayın yasağını delen ve sonuçlara ilişkin veri girişinde bulunan yayın kanalları hakkında da Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz. Şu an itibarıyla yayın yasağı kalkmıştır. Ülkemize, demokrasiye hayırlı olsun."

ERDOĞAN: ÖZELEŞTİRİMİZİ CESARETLE YAPACAĞIZ

Öte yandan; Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Ankara'da balkon konuşması yaptı. Milletin sandık yoluyla siyasetçilere mesajını ulaştırdığını söyleyen Erdoğan, "31 Mart bizim için bir bitiş değil aslında bir dönüm noktasıdır" dedi. Yerel seçimlerden istedikleri neticeyi alamadıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim sonuçlarını analiz edeceğiz, özeleştirimizi cesaretle yapacağız" diye konuştu.

ÖZEL: SEÇMEN TÜRKİYE'DE YENİ BİR SİYASETİN KURULMASINA KARAR VERDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise partisinin genel merkezinde bir konuşma yaptı. Duygusal anlar yaşayan ve konuşması sırasında gözleri dolan Özel, "CHP örgütüne teşekkür ediyorum. Seçim sonuçları göstermiştir ki seçmen Türkiye'de yeni bir siyasetin kurulmasına karar verdi. Bugün seçmen, 22 yıllık Türkiye fotoğrafını değiştirmeye karar verdi. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında iktidarın orantısız gücünü yerelden dengelemeye karar verdi. Türkiye İttifakı tarihi bir sonuç elde etti" ifadelerini kullandı.