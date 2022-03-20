2024 Yerel Seçimler ne zaman olacak, tarih geriye alınacak mı?

Yerel seçimler erkene alınır mı?, Yerel seçimlerin erken olmasına ilişkin detaylar, Peki yerel seçimler hangi tarihte yapılacak?, Yerel-Mahalli seçim tarihinin geriye alınma ihtimali var mı? İşte detaylar.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) den yapılan açoklamada, yerel seçimlerin erkene alınmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu, seçimin yapılacağı tarih hakkında hüküm bulunduğunu belirterek, "Genel seçimlerde yoktu ama mahalli seçimlerde var. Zaten geldi. Mart'a ne kaldı? O 3 ayı adayların belirlenmesi olarak düşünün. 6 aylık bir zaman kaldı."

Anayasa'ya Uygun Değil

"Yerel seçimler erkene alınır mı?" şeklindeki bir soruya, "Yapılmaz çünkü Anayasa'ya uygun değil. Seçimlerin yapılacağı tarih hakkında Anayasa'da hüküm var. Genel seçimlerde yoktu ama mahalli seçimlerde var. Zaten geldi. Mart'a ne kaldı? O 3 ayı adayların belirlenmesi olarak düşünün. 6 aylık bir zaman kaldı." diye cevap verildi.

"Öne alınmayacağını mı düşüyorsunuz?" hatırlatması üzerine,

"Ben zannetmiyorum. Ama onun ayrı bir formülü bulunur mu bilmiyorum. Fakat zorlamanın bir gereği yok. Ben her seçimin zamanında yapılması gerektiğine inanırım. Ama bu erken genel seçimin doğru yapılan bir hareket olduğuna inanıyorum. Sonucu da fevkalade oldu. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun. İstikrarlı bir Türkiye. Geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz inşallah."