2022 Seçim Kanunu'nda değişiklik teklifi Meclis'te

Kıdem tazminatı çalışanlar açısından büyük önem taşır. Kıdem tazminatı almanın başlıca kriteri ise iş akdinin karşı taraf tarafından sonlandırılmış olunmasıdır. Yani işten atılmak gerekiyor. Ancak bazı durumlarda ise istifa halinde de kıdem tazminatı ödeniyor.