fakirlik aylık
fakirlik aylık
0
Parayardm
Parayardm
0
2022emekli
2022emekli
0
0
0
0
fakirlik maaşı
fakirlik maaşı
0
EYT2022
EYT2022
0
subat2022
subat2022
0
trafik cezaları
trafik cezaları
1
0
cezayı kim öder
cezayı kim öder
0

2022 Seçim Kanunu'nda değişiklik teklifi Meclis'te

Hayati Yazıcı, teklifin kapsamını ve detaylarını açıkladı.

2022 Seçim Kanunu'nda değişiklik teklifi Meclis'te
Ömer
Ömer
14 Mart 2022 Pazartesi 11:25

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesine ilişkin kanun teklifinin Meclis'e sunulmasından önce açıklamalarda bulundu.

Yazıcı, teklifin kapsamını ve detaylarını açıkladı.

Yazıcı'nın açıklamalarından öne çıkanla şu şekilde:

"9 maddesi 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri, seçmen kütükleri hakkındaki kanunla ilgili. Teklifimizin birinci maddesinde 2839 sayılı kanunun 33. maddesinde yer alan ülke Seçim barajını 7'ye indirilmesini teklif ediyoruz.

ikinci maddesi ile 2839 sayılı kanunun 34. maddesinin birinci fıkrasında kelime düzeltmeleri yapıyoruz. İttifakın aldığı oy toplamı seçim barajını geçmesi halinde ittifakta alan partilerin o seçim bölgesinde yer alan oyları sayılır.

Üçüncü maddede siyasi partilerin seçimlere katılmalara ilişkin TBMM'de grubu olması koşulunu madde metninden çıkarıyoruz. Siyasi partilerin takip eden her seçimde örgütlenme oranında işlemlerinin yapmış olmasının aranmasını öngörmüş oluyoruz."

AYRINTILAR GELİYOR...


Kaynak: Kamu Saati Özel
MAK'tan genel seçim anketi
MAK'tan genel seçim anketi
0
Devlet Bahçeli, erken seçim çağrılarına çok sert yanıt verdi
Devlet Bahçeli, erken seçim çağrılarına çok sert yanıt verdi
0
Devlet Bahçeli, erken seçim çağrılarına çok sert yanıt verdi
Devlet Bahçeli, erken seçim çağrılarına çok sert yanıt verdi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.