2022 Seçim Kanunu'nda değişiklik teklifi Meclis'te

Hayati Yazıcı, teklifin kapsamını ve detaylarını açıkladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesine ilişkin kanun teklifinin Meclis'e sunulmasından önce açıklamalarda bulundu.
Yazıcı, teklifin kapsamını ve detaylarını açıkladı.
Yazıcı'nın açıklamalarından öne çıkanla şu şekilde:
"9 maddesi 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri, seçmen kütükleri hakkındaki kanunla ilgili. Teklifimizin birinci maddesinde 2839 sayılı kanunun 33. maddesinde yer alan ülke Seçim barajını 7'ye indirilmesini teklif ediyoruz.
ikinci maddesi ile 2839 sayılı kanunun 34. maddesinin birinci fıkrasında kelime düzeltmeleri yapıyoruz. İttifakın aldığı oy toplamı seçim barajını geçmesi halinde ittifakta alan partilerin o seçim bölgesinde yer alan oyları sayılır.
Üçüncü maddede siyasi partilerin seçimlere katılmalara ilişkin TBMM'de grubu olması koşulunu madde metninden çıkarıyoruz. Siyasi partilerin takip eden her seçimde örgütlenme oranında işlemlerinin yapmış olmasının aranmasını öngörmüş oluyoruz."