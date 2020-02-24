Yılan zehri kanseri tedavi edebilir mi?, Kuzey Colorado Üniversitesi'ndeki bir grup araştırmacı, yılan zehri üzerinde deneyler yapıyor taktikler geliştiriyor . İçeriğinde yüzde 100 kimyasal madde içeren yılan zehrinin, kansere çözüm olup olmayacağı soruşturma sürecinde . Yapılan ön araştırmalar, yılan zehrinin kanser hücrelerini yok edip ortadan kaldırabileceğine işaret ediyor . Ancak insanı öldürmeyecek düzeyde bir doz tutturulmasının biraz zor durumda olduğu anlatılıyor .

Yılan zehri kanseri tedavi edebilir mi?

Kuzey Colorado Üniversitesi'ndeki bir grup araştırmacı, yılan zehri üzerinde deneyler yapıyor taktikler geliştiriyor . İçeriğinde yüzde 100 kimyasal madde içeren yılan zehrinin, kansere çözüm olup olmayacağı soruşturma sürecinde . Yapılan ön araştırmalar, yılan zehrinin kanser hücrelerini yok edip ortadan kaldırabileceğine işaret ediyor . Ancak insanı öldürmeyecek düzeyde bir doz tutturulmasının biraz zor durumda olduğu anlatılıyor .

Tek bir yılanın zehri, yüzlerce bileşen barındırabilir . Şu anda doğada var olan 26 yılan ailesi mevcut.

Yüksek tansiyon için kullanılan bir ilaç olan kaptopril, yılan zehirinden yapım aşaması sürdürülen bir peptidin yapısına dayalı tasarlandı. Bu ilacın ABD'de ve İngiltere'de 40 yıldan çok türünden faydalanılıyordur bilim insanlarını yılan zehrinden üretilecek yeni ilaçlar aramaya yönlendiriyor.

Engerek zehri cilt kanserini öldürmüyor

Araştırmada görevli olan doktoralık yapan aday şahıslar Tanner Harvey, özellikle engerek zehrine çok önem veriyor. Harvey, zehrin her bir dozuna bağlantılı olarak olarak ayrı yaklaşımlarda olduğu araştırılıyor. Harvey, 'Düşük dozda bir engerek zehri, meme kanseri hücrelerini ve kolon kanseri hücrelerini hızlı bir şekilde öldürür. Ancak melanomu (cilt kanseri türü) ne yazık ki baş edemez' dedi.

Bir diğer yandan , diğer zehirler cilt kanserinin yaygın bir şekli olan melanoma agresif bir amaçla tepki veriyor.

Yılan zehri kanser için bir umut olarak görülüyor ve araştırma hala ilk aşamasında.

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