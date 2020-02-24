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Yılan zehri kanseri tedavi edebilir mi?

Yılan zehri kanseri tedavi edebilir mi?, Kuzey Colorado Üniversitesi'ndeki bir grup araştırmacı, yılan zehri üzerinde deneyler yapıyor taktikler geliştiriyor . İçeriğinde yüzde 100 kimyasal madde içeren yılan zehrinin, kansere çözüm olup olmayacağı soruşturma sürecinde . Yapılan ön araştırmalar, yılan zehrinin kanser hücrelerini yok edip ortadan kaldırabileceğine işaret ediyor . Ancak insanı öldürmeyecek düzeyde bir doz tutturulmasının biraz zor durumda olduğu anlatılıyor .

Yılan zehri kanseri tedavi edebilir mi?
24 Şubat 2020 Pazartesi 12:35

Yılan zehri kanseri tedavi edebilir mi?

Yılan zehri kanseri tedavi edebilir mi?

Kuzey Colorado Üniversitesi'ndeki bir grup araştırmacı, yılan zehri üzerinde deneyler yapıyor taktikler geliştiriyor . İçeriğinde yüzde 100 kimyasal madde içeren yılan zehrinin, kansere çözüm olup olmayacağı soruşturma sürecinde . Yapılan ön araştırmalar, yılan zehrinin kanser hücrelerini yok edip ortadan kaldırabileceğine işaret ediyor . Ancak insanı öldürmeyecek düzeyde bir doz tutturulmasının biraz zor durumda olduğu anlatılıyor .

Bilim insanları, zehrin meme ve kolon kanseri tümörlerini hızlı bir biçimde yok edeceğine anlatıyor . Ancak bunun için zehri doğru oranda bulundurmak oldukça güçtür. Kuzey Colorado Üniversitesi'ndeki ekip, yüzlerce çeşit yılanın zehirlerini kanser tedavisine umut olmak amacıyla soruşturuluyor . Ekip, laboratuvarda gerçekleşen ön inceleme ardından, yılan zehrinin insan hastalıklarını iyileştirmede bir umut ışıgı olduğu söylüyor. Yılan zehri son derece ölümcül ve yılanlar tek ısırıkta avları kolayca bitirebilirler . Bilim insanları, zehri insanları öldürmeden kullanmanın oldukça güç bir uğraş olacağına da değiniyor.

Tek bir yılanın zehri, yüzlerce bileşen barındırabilir . Şu anda doğada var olan 26 yılan ailesi mevcut.

Yüksek tansiyon için kullanılan bir ilaç olan kaptopril, yılan zehirinden yapım aşaması sürdürülen bir peptidin yapısına dayalı tasarlandı. Bu ilacın ABD'de ve İngiltere'de 40 yıldan çok türünden faydalanılıyordur bilim insanlarını yılan zehrinden üretilecek yeni ilaçlar aramaya yönlendiriyor.

Engerek zehri cilt kanserini öldürmüyor

Araştırmada görevli olan doktoralık yapan aday şahıslar Tanner Harvey, özellikle engerek zehrine çok önem veriyor. Harvey, zehrin her bir dozuna bağlantılı olarak olarak ayrı yaklaşımlarda olduğu araştırılıyor. Harvey, 'Düşük dozda bir engerek zehri, meme kanseri hücrelerini ve kolon kanseri hücrelerini hızlı bir şekilde öldürür. Ancak melanomu (cilt kanseri türü) ne yazık ki baş edemez' dedi.

Bir diğer yandan , diğer zehirler cilt kanserinin yaygın bir şekli olan melanoma agresif bir amaçla tepki veriyor.

Yılan zehri kanser için bir umut olarak görülüyor ve araştırma hala ilk aşamasında.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Yılan zehri #kanser tedavisi
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