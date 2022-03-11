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Yeni varyant paniği! TÜRKİYE'DE En az 17 kişide görüldü

Yeni varyant paniği! En az 17 kişide görüldü, Covid-19'un yeni varyantı Deltacron ABD ve Avrupa'da en az 17 kişide görüldü Covid-19'un Delta ve Omicron genlerini içeren ve "Deltacron" adı verilen yeni varyantı ABD ve Avrupa'da en az 17 kişide görüldü

Yeni varyant paniği! TÜRKİYE'DE En az 17 kişide görüldü
Admin
Admin
11 Mart 2022 Cuma 12:46

GB News'in haberine göre, araştırmacılar, Deltacron'a ilişkin araştırmaların sınırlı olduğunu ve bu nedenle daha bulaşıcı veya ağır hastalığa neden olup olmadığını söylemek için erken olduğunu belirtti.

Fransa'daki IHU Mediterranee Enstitüsünden Philippe Colson, yeni varyanta yakalanan üç hasta tespit ettiklerini bildirdi.

Colson, yeni varyantın Omicron’un başak proteini ile Delta varyantının gövdesinin birleşimiyle oluştuğunu aktardı.

Genetik araştırma şirketi Helix tarafından hazırlanan bir rapora göre ise Amerika Birleşik Devletleri'nde birbirinden bağımsız iki Deltacron vakası belirlendi.

Ayrıca, diğer virüs araştırma ekiplerine göre, ocak ayından itibaren Avrupa'da 12 Deltacron vakası kaydedildi.

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