Yeni salgın alarmı... İşte hedef yaş grubu ve semptomlar! Koronavirüs bitmeden yeni salgın alarmı... İşte hedef aldığı yaş grubu ve semptomları! 2019'nin sün günlerinde hayatımıza giren koronavirüs dünyanın bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ederken yeni bir salgın ortaya çıktı. Uzmanlar saatler içinde kurbanlarını öldüren hastalıktan en çok etkilenen yaş grubu ve semptomları açıkladı.

Koronavirüs bitmeden yeni salgın alarmı... İşte hedef aldığı yaş grubu ve semptomları!

2019'nin sün günlerinde hayatımıza giren koronavirüs dünyanın bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ederken yeni bir salgın ortaya çıktı. Uzmanlar saatler içinde kurbanlarını öldüren hastalıktan en çok etkilenen yaş grubu ve semptomları açıkladı.

Dünyanın koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesi son sürat devam ediyor. Her gün binlerce cana mal olan virüs 237 milyondan fazla insana bulaşırken 5 milyona yakın insanı öldürdü.

Son dönemde varyantlar ile gündemde olan virüs gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. Koronavirüsün en dikkat çeken varyantı ise kuşkusuz Delta.

Daha bulaşıcı ve ölümcül olduğu bilimsel olarak kanıtlanan Delta, dünya genelindeki vaka ve ölümlerde artışın bir numaralı nedeni olarak gösteriliyor.





HİNDİSTAN'DA YENİ SALGIN!

Zira ilk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantı orijinal virüsü (Wuhan versiyonu) geride bırakarak dünya genelindeki baskın tür olmayı başardı. Delta'nın ortaya çıktığı ülke olan Hindistan ise tabiri caizse yeni bir salgın haberi ile yürekleri ağza getirdi.

SAATLER İÇERSİNDE ÖLDÜRÜYOR

Ülkede görülen yeni bir salgın 24 çocuğun ölümüne neden oldu. İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, ölümler hastalık görüldükten sonra saatler içeresinde meydana geldi.

Haryana, Palwal'daki sağlık görevlileri tarafından 'gizemli hastalık' olarak adlandırılan bu durum ağırlıklı olarak yüksek ateşe neden oluyor. Ancak sağlık görevlileri, öldürücü ateşin nedenini açıklığa kavuşturamadı.

SEMPTOMLARI AÇIKLADILAR

Uzmanlar bu hastalığa bir virüsün neden olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Yüksek ateşin haricinde en yaygın görülen semptomlar ise eklem ağrıları, baş ağrıları, dehidrasyon ve mide bulantısı olarak sıralanıyor.

Ülkede paniğe neden olan bu durum ile ilgili soruşturma başlatıldı. Dr Neeta Kulshrestha'nın 'Hastanelerdeki hastalar, özellikle çocuklar çok hızlı ölüyor' sözleri ise durumun vahametini gözler önüne serdi.

Henüz resmi bir açıklama bulunmasa da uzmanlar sivrisinek kaynaklı viral bir enfeksiyon olan dang hummasının ölümlerin ana nedeni olabileceğine inanıyorlar.

Dang virüsü ile hastalanan insanların yaklaşık yüzde 5’i bu durumdan ciddi bir şekilde etkileniyor. Bunların küçük bir bölümünde hastalık hayati riskin oluşmasına neden oluyor.

Semptomlar ise kişi dang virüsüne maruz kaldıktan sonra 3 ila 14 gün arasında ortaya çıkıyor. Genellikle, çocuklarda dang hummasının semptomları soğuk algınlığı veya mide iltihabı (kusma ve ishal) semptomları ile aynıdır.

Çocukları yetişkinlere oranla daha çok etkileyen Dang virüsü bulaşan insanların yüzde 80’inde hiçbir semptom görülmemekte ya da sadece hafif semptomlar oluşmaktadır.

BILL GATES BU SÖZLERLE UYARMIŞTI



2015 yılında 'dünya bir salgın hastalığa hazır değil' uyarısı yapan Bill Gates, geçtiğimiz günlerde 'dünya yeni bir salgına hazır değil' açıklamasına imza atmıştı.

'Salgın hazırlıklarına gösterilen ilginin beklediğimden daha düşük olmasından biraz endişeliyim' diyen Gates, dünyanın bir sonraki pandemiye hazır hale gelmesi için 100 günde aşı üretme, diğer 100 günde ise bunu milyarlarca insana sunabilme kapasitesine ulaşması gerektiğinin altını çizmişti.

Gates'e göre bu kapasiteye sahip fabrikaları kuracak yeteneğe sahibiz. Ancak tek eksik olan şey henüz bu konuda gerekli adımların atılmaması.