Virüslere Karşı Savaşan Bağışıklık Sistemini Güçlendirmek İçin Yapılması Gerekenler

Corono virüsüne karşı yaşam kalitesini artırarak yani sağlıklı beslenerek vücudun bağışıklık sistemi güçlendirilmeliyiz. Beslenmede antioksidan kapasitesi yüksek olan kivi, nar, kırmızı meyveler, mandalina, portakal gibi meyveler ve karnabahar, brokoli, ıspanak, roka, pazı, maydanoz, kereviz, soğan, sarımsak gibi sebzeler özelliği bolca tüketilmelidir.

Antibiyotik olan soğan ve sarımsak gibi sebzelerin tüketimi enfeksiyonlara karşı vücudu koruyucu bir özelliğe sahip. Ölümle sonuçlanabilecek belirtilere karşı özellikle bağırsaklar başta olmak üzere vücudumuzu korumalıyız. Bağırsaklar vücudun bağışıklık sisteminin yönetildiği başlıca merkez olmasından dolayı virüsten korunması gereken en önemli organlarımızdan biri.

Bağırsak florasını korumak vücut direncini artırır ve metabolizmanın daha sağlıklı işler hale gelmesini sağlar. Bu sebeple kefir, yoğurt gibi probiyotik gıdalar tüketilmeli ya da eşdeğer takviyeler alınmalıdır.

Bağışıklık sisteminin güçlü çalışmasını sağlayan diğer gıda maddeleri ise baharatlar… Soğuk algınlığı tedavisinde en çok tercih edilen baharat türlerinden biri olan zencefil ve bunun yanında içerdiği vitamin, mineral ve antioksidan bileşikler ile zerdeçal bağışıklık sisteminin güçlenmesinde oldukça büyük rol oynuyor. Ayrıca yulaf tüketmek de içerisindeki beta glukan maddesi ile vücut direncini artırmada bir hayli faydalı.

Son olarak tüm hastalıklardan ve başlıca corona virüsünden korunmanın en önemli ve işe yarar yöntemi su tüketmek. Alkol, sigara ve stresten uzak durmak, iyi uyumak ve egzersiz yapmak da yaşam kalitesini artırarak bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

Güçlü bir bağışıklık sistemi ile salgın hastalıklardan korunmak için…



- Antioksidan kapasitesi yüksek olan kivi, nar, kırmızı meyveler, mandalina, portakal gibi meyveler ve karnabahar, brokoli, ıspanak, roka, pazı, maydanoz, kereviz gibi sebzeler,

- Antibiyotik olan soğan ve sarımsak gibi sebzeler,

- Bağırsak florasını artırmak için kefir ve yoğurt gibi probiyotik gıdalar,

- Zengin vitamin, mineral ve antioksidan bileşikler içeren zencefil ve zerdeçal,- Ve bol su tüketilmeli.

- Alkol, sigara ve stresten uzak durulmalı, - Kaliteli uyku ve bol egzersiz yapmak da çok önemli.