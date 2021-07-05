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Vatandaş rehavete kapıldı, aşı ve risk haritası kırmızıya döndü

Vatandaş rehavete kapıldı, aşı ve risk haritası kırmızıya döndü Korona virüs salgınının Türkiye'de görülmesinden bu yana riskin en az olduğu iller arasında yer alan Van'da aşı ve risk haritası maviden kırmızıya döndü

Vatandaş rehavete kapıldı, aşı ve risk haritası kırmızıya döndü
05 Temmuz 2021 Pazartesi 18:44

Covid-19 salgınının görülmeye başladığı günden bu yana maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulan ve mavi kategoride yer alan Van, Hayat Eve Sığar uygulamasındaki risk haritası ve Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan aşı haritasında kırmızı renkle yer aldı.

Sağlık Bakanlığının yayımladığı aşı haritasında yüzde 40'lık aşı oranıyla aşılamanın en düşük olduğu iller arasında yer alan Van'da HES uygulaması haritasında hasta sayısının ve yayılımın arttığı gözlemlenirken, il merkezindeki bazı noktaların ise kırmızıya boyandığı görüldü.

Vatandaşların rehavete kapıldığı kentte, virüsün yayılımının en çok sosyal mesafeye ve maske kuralına uyulmamasından kaynaklandığı düşünülüyor.

Uzmanlar sık sık aşılanmanın faydalarına dikkat çekerken, Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da kentin birçok noktasında kurulan stantlarda aşılama yapılıyor.

Diğer taraftan sağlık ekipleri iş yeri, köy ve beldelerde de aşılama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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