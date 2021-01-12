7
1
0
0
0
0
0
0

Vali müjdeyi verdi: O ilimizde aşılama başlıyor!

Vali müjdeyi verdi: O ilimizde aşılama başlıyor! Vali müjdeyi verdi: O ilimizde aşılama başlıyor! Vali Çiftçi: 9 bin 500 aşı ilimize geldi Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kente 9 bin 500 civarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı geldiğini bildirdi.

Vali müjdeyi verdi: O ilimizde aşılama başlıyor!
12 Ocak 2021 Salı 14:11

Vali müjdeyi verdi: O ilimizde aşılama başlıyor!

 Vali müjdeyi verdi: O ilimizde aşılama başlıyor!  Vali müjdeyi verdi: O ilimizde aşılama başlıyor! Vali Çiftçi: 9 bin 500 aşı ilimize geldi Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kente 9 bin 500 civarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı geldiğini bildirdi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kente 9 bin 500 civarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı geldiğini bildirdi.

Çiftçi, Valilik'teki basın toplantısında, bir gazetecinin sorusu üzerine Çorum'a gelen Kovid-19 aşılarının sağlık teşkilatına teslim edildiğini söyledi.

HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

Kentte aşı çalışmalarına perşembe ya da cuma günü başlanmasının planlandığını belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Çorum'a 9 bin 500 civarında ilk parti aşı geldi. Biliyorsunuz risk gruplarının başında sağlık çalışanlarımız var, aşılar sağlık çalışanlarımıza uygulanacak. Zaten daha önceden algoritmaya göre bunlar belirlendi. O sıralamaya göre aşılar yapılacak."

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber