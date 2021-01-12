Vali müjdeyi verdi: O ilimizde aşılama başlıyor! Vali müjdeyi verdi: O ilimizde aşılama başlıyor! Vali Çiftçi: 9 bin 500 aşı ilimize geldi Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kente 9 bin 500 civarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı geldiğini bildirdi.
Vali müjdeyi verdi: O ilimizde aşılama başlıyor!
Vali müjdeyi verdi: O ilimizde aşılama başlıyor! Vali müjdeyi verdi: O ilimizde aşılama başlıyor! Vali Çiftçi: 9 bin 500 aşı ilimize geldi Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kente 9 bin 500 civarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı geldiğini bildirdi.
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kente 9 bin 500 civarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı geldiğini bildirdi.
Çiftçi, Valilik'teki basın toplantısında, bir gazetecinin sorusu üzerine Çorum'a gelen Kovid-19 aşılarının sağlık teşkilatına teslim edildiğini söyledi.
HANGİ GÜN BAŞLIYOR?
Kentte aşı çalışmalarına perşembe ya da cuma günü başlanmasının planlandığını belirten Çiftçi, şunları kaydetti:
"Çorum'a 9 bin 500 civarında ilk parti aşı geldi. Biliyorsunuz risk gruplarının başında sağlık çalışanlarımız var, aşılar sağlık çalışanlarımıza uygulanacak. Zaten daha önceden algoritmaya göre bunlar belirlendi. O sıralamaya göre aşılar yapılacak."