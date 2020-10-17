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Uzun sakal ve bıyıkta corona virüs tehlikesi

Uzun sakal ve bıyıkta corona virüs tehlikesi

Uzun sakal ve bıyıkta corona virüs tehlikesi
17 Ekim 2020 Cumartesi 19:23

 Uzun sakal ve bıyıkta corona virüs tehlikesi

Prof. Dr. Recep Tekin, uzun sakal ve bıyığın, maskede boşluklar bıraktığını ve bu durumun da corona virüsün bulaşma riskini artırdığını belirterek, sinekkaydı diye tabir edilen tıraş şeklini önerdi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kovid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Tekin, kış aylarının gelmesiyle artış beklenen corona virüs vakalarına karşı özellikle maskenin doğru kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.

Salgınla beraber uzun bıyık ve sakalın dezavantaja dönüştüğünü vurgulayan Prof. Dr. Tekin, "Aksıran ya da öksüren kişilerde virüsün sakala ya da bıyıklara yapışması daha kolay olduğu için kişiye de bulaşıp biraz daha da risk oluşturabiliyor" dedi. 

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