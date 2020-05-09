Uyurken ağzımızdan su gelmesinin nedenleri nelerdir, Uyurken Ağızdan Salya Akması Neden Olur?, Uyurken Neden Salyamız Akar ve Bunu Nasıl Engelleriz, Gece Uyurken Ağızdan Neden Kan Gelir? İşte Detaylar

Uyurken ağzınızdan su gelmesi ağızda kuruluğa neden olmakla birlikte bir çok sağlık sorununun da habercisi olabilir. Genellikle küçük

çocuklarda ve bebeklerde görülen bu durumun belli bir yaş sınırlaması bulunmamaktadır. Her yaştan insanda gece uyurken ağızdan su

gelmesi durumu görülebilir. Ağzınızdan su gelmesinden şikâyetçiyseniz ve bu durum herhangi bir sağlık sorununa işaret etmiyorsa kendi

yöntemlerinizle engelleyebilirsiniz.

Ağzı açık uyumak ve bu şekilde uyunduğunda ağızdan su gelmesi, yanlış uyku pozisyonu, diş problemleri, alerji, reflü, parkinson hastalığı, diş çıkarma, ilaçlara ait yan etkiler,

sinir sistemi bozuklukları, ağız anatomisinde problem ve kıl kurdu gibi etkilerden dolayı ağızdan su gelme durumu yaşanabilir. Örneğin yastığınız alçak geliyorsa yüksek bir

yastıkla değiştirebilirsiniz.

Geniz eti veya burunda anatomik bozukluk bulunuyorsa Kulak Burun Boğaz doktoruna gidilerek durum anlatılmalı ve gerekli tedaviye başlanmalıdır. Kimi ilaçlar fazla tükürük salgılanmasına yol açabilir. Örneğin bazı antibiyotikler hipersalivasyona sebep olur! Eğer uyku apnesi şüpheniz varsa, doktorla görüşmeniz gerekiyor. Tedavi süreci için ilaç, aparat ya da cerrahi operasyonu düşünmeniz gerekebilir. Ağızdan tükürük akmasının ana nedenlerinden biri, kişinin ağzından nefes almasına ve dolayısıyla tükürük akıtmasına sebep olan tıkanık burundur. Burun ve sinüs kanallarının temizlenmesi ile kişi daha rahat nefes alır, gece uykusunda ağzını açmayacağı için yastığını ıslatmaz. Bunun için doktora başvurabilirsiniz ya da yatmadan önce sıcak bir duş alıp burnunuzu açabilirsiniz. Vick’s, okaliptüs yağı ya da lavanta yağı gibi aromalar da nefes açmaya yardımcı olur. Ayrıca bir üst solunum yolu enfeksiyonunuz varsa mutlaka doktora gidip tedavi olmayı da ihmal etmeyin. Uyku apnesi ve birçok uyku sorunu fazla kilolar ile birlikte geldiği için, sağlıklı bir kiloda kalmak bu rahatısızlıkları önlemeye yardımcı olacaktır.