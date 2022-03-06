Türkiye'ye giriş yapacak yolcular için korona kurallarında şok bir değişiklik kararı ! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), yurt dışından Türkiye'ye giriş yapacak yolcuların Kovid-19 tedbirleri kapsamında uymaları gereken kuralların güncellendiğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), yurt dışından Türkiye'ye giriş yapacak yolcuların Kovid-19 tedbirleri kapsamında uymaları gereken kurallar ile ilgili yayımlanan NOTAM'larda güncelleme yapıldığını açıkladı.

Yeni kurallar ise SHGM tarafından şöyle bildirildi:

"Yolculardan Türkiye'ye girişlerde Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson and Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenler veya girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat önce yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunu ibraz edenler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır.

Bu gereklilikler transit ve/veya transfer yolcular için geçerli değildir. Mürettebat için PCR testi ve karantina zorunluluğu bulunmamaktadır. 12 yaş altındaki yolcular Türkiye'ye girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaftır. Aşı sertifikası, PCR/Antijen test sonucu gibi belgeler yolculuk öncesi havayolu işletmeleri tarafından kontrol edilecek, belgesi olmayanların sefere kabul edilmesi sağlanacak, belgesi olmayanların sefere kabul edilmesinden ötürü ortaya çıkan sorumluluk havayolu işletmeleri tarafından karşılanacaktır."