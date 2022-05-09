bekçi
bekçi
0
zayıflama
zayıflama
0
Karaciğer
Karaciğer
0
Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
0
Nisanpersonel alımı
Nisanpersonel alımı
0
Kurbanlık2022
Kurbanlık2022
0
D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0
Cumhurbaşkanı, bakan
Cumhurbaşkanı, bakan
0
2022 memur maaş
2022 memur maaş
0
Emekli kredi
Emekli kredi
0

Türkiye'de Kovid-19 testi pozitif Şok'u Giderek Artan Vakalar

Türkiye'de Kovid-19 testi pozitif Şok'u Giderek Artan Vakalar 9 kişi hayatını kaybetti Türkiye'de son 24 saatte 98 bin 758 Kovid-19 testi yapıldı, 1480 kişinin testi pozitif çıktı, 9 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de Kovid-19 testi pozitif Şok'u Giderek Artan Vakalar
Admin
Admin
09 Mayıs 2022 Pazartesi 10:32

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 98 bin 758 Kovid-19 testi yapıldı, 1480 kişinin testi pozitif çıktı, 9 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1526 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,45, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,16 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 542 bin 401 doza yükseldi.


18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Sigaraya Maruz Kalmış Akciğeri Tertemiz Yapan bitki
Sigaraya Maruz Kalmış Akciğeri Tertemiz Yapan bitki
0
Akupunktur ile Zayıflama nasıl olur?, Akupunktur nedir?, Akupunktur fiyatları 2022
Akupunktur ile Zayıflama nasıl olur?, Akupunktur nedir?, Akupunktur fiyatları 2022
0
Haftalık vaka sayıları açıklandı
Haftalık vaka sayıları açıklandı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.