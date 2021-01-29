Türkiye'de 17 ilde büyük panik! 128 kişi de görüldü!

Türkiye'de 17 ilde büyük panik yaşanmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada İngiltere'de ilk defa görülen mutasyonlu virüsün 128 kişi de görüldüğü bildirildi.

17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldüğünü duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 128 kişinin mutasyonlu virüse yakalandığını açıkladı. 128 KİŞİ DE GÖRÜLDÜ Bakan Koca açıklamasında"Avrupa'daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden biri, virüsün mutasyonlu varyantı. Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128'e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü." bilgisini verdi. EN BÜYÜK SİLAHIMIZ MASKE! Virüsün mutasyona uğramış olmasının şimdilik aşı çalışmalarını etkilemediğini kaydeden Koca, "Ancak yeni mutasyonlar aşı çalışmalarını da zorlayabilir. En büyük silahımız halen maske ve mesafe kuralına uymak. Vaka sayılarını kontrol etmek elimizde. Kontrol elimizdeyken kıymetini bilerek temkinli hareket etmeli ve kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız." ifadelerini kullandı.

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