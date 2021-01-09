Tiroid bezi, boyunun ön tarafında bulunan ve 2 lobdan oluşan bir bezdir. Tiroid bezi T3 ve T4 ile tanımlanan 2 tane hormon üretir. Bu iki hormon metabolizmayı düzenler ve de metabolizma hızını kontrol eder. Tiroid Hastalarına Doğal Çözüm haberimizde

Tiroid rahatsızlıkları, tiroid hormonlarının az çalışması, fazla çalışması veya tiroid bezi içinde oluşan kitleler olarak görülür.

Tiroid rahatsızlıkları kişinin hayatını olumsuz etkiler. Tiroid için Ahmet Maranki’nin önerdiği ceviz kürü şöyle yapılıyor: Bir kaç adet cevizi bir su bardağında bir kaç gün bekletin ve cevizi yedikten sonra suyunu için. Bu uygulamayı her gün yaparsanız bir kaç hafta içinde kendinizdeki değişikliği fark edeceksiniz.

Bundan başka ceviz arasındaki ince perdeden 25, 30 adetini bir litre suda bekletin ve onu da aynı şekilde her gün tüketirseniz tiroid için faydasını göreceksiniz.

Troit hastaları hakiki ceviz yağını tiroid bölgesine sürün her gece üstünü streçle kapatın 20 gün uygulayın 1 hafta ara verin, ve 20 gün daha devam edin 3 ay boyunca tekrarlayın. Cevizin içindeki perdelerden 50 adet perdeyi alın. 1 litre suya koyun ve ağzını kapatın. Kapalı yerde 7 gün bekletin; her gün 1 fincan bu sudan için. 20 gün boyunca birer hafta ara vererek uygulayın. Cevizin reçelini ve cevizin kendisini tüketin.

Ve unutmayın, içinin bu kadar faydalı ve sağlık deposu olan bir besinin kabuğu eksik kalır mı? Cevizin iç kabuğunun da sağlığımız için daha ne kadar çok önemli fayda var. Mutlaka yazımızın devamını okuyun.

Ceviz lezzetinden öte hastalıklardan, vitamine çok geniş bir sağlık ve fayda yelpazesine sahiptir. Yüz yılı aşkın bir zamandır, faydaları üzerinde sayfalarca belge ve çalışma yürütülmektedir.

İçersin de lif ten proteine, kalp dostu oluşun dan, enerji deposu oluşuna kadar insanın en iyi sağlık dostlarından birisidir. Vitamin konusunda da farkını belli ve ispat etmiştir, demir, kalsiyum, çinko ve daha birçok vitamin unsurunu doğuştan sahiplenmiştir.

Bunun yanı sıra cevizin iç kısmı dışında ceviz kabuğunun da ceviz içi kadar faydalı ve daha farklı konularda insanların sağlığına kavuşmasında yardımcı olduğu tespit edildi. İçinin bu kadar faydalı ve sağlık deposu olan bir besinin kabuğu eksik kalır mı?

Çok eski zamanlardan beri ceviz kabuğu birçok tedavi ve hastaya iyi gelecek merhem ve benzeri karşımlar da çok önemli görevler üstlenmiştir.

Dediğimiz gibi ceviz kabuğu bir tek hastalık ve merhem değil cilt bakımından yaralara kadar kullanılmaktadır.

Kullandığınız birçok kozmetik malzemelerinin içindekiler yazısını okursanız kesinlikle çok sıklık ile ceviz kabuğuna rastlayacağına emin olabilirsiniz.