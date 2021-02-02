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Tevfik Özlü: Kısıtlamaların kaldırılması için henüz erken!

Tevfik Özlü: Kısıtlamaların kaldırılması için henüz erken Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü katıldığı bir canlı yayında kısıtlamaların kaldırılmasının henüz erken olduğunu belirtti.

Tevfik Özlü: Kısıtlamaların kaldırılması için henüz erken!
02 Şubat 2021 Salı 16:30

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haber'de yanıtladı..

"BUNUN HENÜZ ERKEN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Özlü, "Ben şu an itibariyle bunun erken olduğunu düşünüyorum sağlık açısından henüz daha statik bi dönemde olmadığımızı düşünüyorum. Vaka sayılarımızın hala daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Önümüzü tam net göremediğimizin kanaatindeyim. Mutasyonlu virüse bağlı olarak dünyada bir yükselme trendi yaşanıyor. Böyle bir gidiş varken çok uygun olmayacağı kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

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