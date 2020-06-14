Soğan ve sarımsak tüketen annelerin bebekleri...

Anne sütünün faydaları ve önemi birçok anne adayı tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Çünkü her anne bebeğinin sağlıklı olması için anne sütünü artırmanın yollarını merak ediyor. İşte anneleri mutlu edecek haberin detayları…

7 1 / 12 Anne sütünü artırmanın yolları merak ediliyor. Birçok anne bebeğini besleme konusunda yetersiz olmasıyla dertleniyor. Peki, anne sütünü artıran besinler nelerdir? 2 / 12 Anne sütünün önemine ilişkin İHA’ya açıklamalarda bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Gültaç Dayı, emziren annelerin hamilelik döneminden itibaren beslenmesine özen göstermesi gerektiğini söyledi. 3 / 12 Anne sütünü artıran besinler hakkında bilgi veren Dayı, anneler için şu önerileri sıraladı: 4 / 12 Emziren anneler günde ortalama 3-4 litre su içeren gıdalar tüketin. 5 / 12 Gün içinde düzenli şekilde taze sebze ve meyve tüketmesi. 6 / 12 Emzirme döneminde, içeriği bilinmeyen ve katkı maddesi olan besinleri tüketmeyiniz. 7 / 12 Kafeinli içecekler, alkol ve sigara kullanmayınız. 8 / 12 Günde en az iki bardak süt, yoğurt, peynir gibi süt ürünleri tüketmeye dikkat ediniz. 9 / 12 Soğan, sarımsak, brokoli, kabak, karnabahar, acı baharatlar veya kuru baklagiller anne sütünü değiştirebildiği için bu durum bazı bebeklerde huzursuzluğa neden olurken, bazılarındaysa herhangi bir rahatsızlık gözlenmez. 10 / 12 Bebeğinizde ciddi birtakım huzursuzluklar gelişirse bu tür besinler ya daha az sıklıkla tüketilmeli ya da hiç tüketilmemelidir. 11 / 12 En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sayfamızda Yer Alacaktır Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN TIKLAYINIZ!!! Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz. Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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