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Soğan ve sarımsak tüketen annelerin bebekleri...

Anne sütünün faydaları ve önemi birçok anne adayı tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Çünkü her anne bebeğinin sağlıklı olması için anne sütünü artırmanın yollarını merak ediyor. İşte anneleri mutlu edecek haberin detayları…

Soğan ve sarımsak tüketen annelerin bebekleri...
14 Haziran 2020 Pazar 00:20
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Anne sütünü artırmanın yolları merak ediliyor. Birçok anne bebeğini besleme konusunda yetersiz olmasıyla dertleniyor. Peki, anne sütünü artıran besinler nelerdir?

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Anne sütünün önemine ilişkin İHA’ya açıklamalarda bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Gültaç Dayı, emziren annelerin hamilelik döneminden itibaren beslenmesine özen göstermesi gerektiğini söyledi.

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Anne sütünü artıran besinler hakkında bilgi veren Dayı, anneler için şu önerileri sıraladı: 

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Emziren anneler günde ortalama 3-4 litre su içeren gıdalar tüketin.

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Gün içinde düzenli şekilde taze sebze ve meyve tüketmesi. 

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Emzirme döneminde, içeriği bilinmeyen ve katkı maddesi olan besinleri tüketmeyiniz. 

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Kafeinli içecekler, alkol ve sigara kullanmayınız. 

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Günde en az iki bardak süt, yoğurt, peynir gibi süt ürünleri tüketmeye dikkat ediniz. 

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Soğan, sarımsak, brokoli, kabak, karnabahar, acı baharatlar veya kuru baklagiller anne sütünü değiştirebildiği için bu durum bazı bebeklerde huzursuzluğa neden olurken, bazılarındaysa herhangi bir rahatsızlık gözlenmez. 

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Bebeğinizde ciddi birtakım huzursuzluklar gelişirse bu tür besinler ya daha az sıklıkla tüketilmeli ya da hiç tüketilmemelidir.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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