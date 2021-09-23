Sinovac aşısının Türkiye fiyatı ilk kez açıklandı! Sinovac aşısına ödediğimiz ücret belli oldu! Sinovac aşısının Türkiye'ye geliş fiyatı ilk kez açıklandı!

Sinovac’tan en ucuz aşıyı 12 dolara (Bugükü kurdan 103 TL yapıyor) getirdik komisyonu Çin ödedi.

Dünya'dan Vahap Munyar'ın haberine göre; ÇİNLİ Sinovac’tan ithal edilen COVID-19 aşısıyla Türkiye’nin gündemine oturan Alagöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cantürk Alagöz, kendini anlatmaya Keymen İlaç’ı aldıkları günlerden başladı:

- Keymen İlaç, Çinli Sinovac’la distribütörlük anlaşmasını 2013 yılında yapmıştı. Biz Keymen İlaç’ı 2016 yılında satın aldık.

Şirketin Hepatit A başta olmak üzere Çin’den farklı aşıların ithalatını yaptığını belirtti:

- Yani, biz Keymen İlaç’ı satın aldığımızda ortada COVID-19 yoktu.

Sinovac’ın COVID-19’a karşı geliştirdiği aşının klinik deneyleri için başvurularından 5-6 ay sonra izin çıktığını bildirdi:

- Klinik çalışmalar için 4-5 milyon dolarlık harcamayı biz yaptık.

Cantürk Alagöz, meslektaşlarım Doğan Şentürk, Tunca Bengin, Deniz Zeyrek, Akif Beki ve Erhan Öztürk’ün de bulunduğu sohbet buluşmasında aşının ithalatıyla ilgili bağlantıları kurarken fiyat konusunda şu kuralı koyduklarını iddia etti:

- Aşının üreticisi Çinli şirkete, “En ucuz fiyatı uyguladığınız ülkeden yüzde 25 daha düşük bedelle almak isteriz” dedik.

O günlerde Çinli şirketle hükümet nezdinde yapılan bir anlaşmanın da söz konusu olduğunu kaydetti:

- O anlaşmada aşının fiyatı 14.7 dolar görünüyordu.

İthalat izni bekledikleri dönemde Brezilya ve Endonezya’nın Sinovac’la anlaşma imzaladığının altını çizdi:

- Endonezya’nın 13.7 dolara aşı alımı için imza attığını öğrenince biz daha düşük fiyat almak üzere bastırdık. Sonunda 12 dolara indirdik.

12 dolardan 100 milyon doz aşı için imza attıklarını vurguladı:

- Yani, 1.2 milyar dolarlık anlaşmaya imza atmış olduk.

Dünyada birçok ülke COVID-19 aşısına ulaşamazken kendilerinin ithalata başladığına vurgu yaptı:

- Dünyada en ucuz aşıyı ülkesine sağlayan biz olduk. Üstelik aşıyı DMO’ya verirken 12 doların üzerine fark da koymadık.

Bunun üzerine sorduk:

- Devletten aşı için komisyon almadığınızı iddia ediyorsunuz. Bu durumda siz nereden nasıl kazandınız?

Şu yanıtı verdi:

- Bizim komisyonumuzu Çin tarafı ödüyor.

Türkiye’de 3 ayrı tesiste aşı dolumu yaptırdıklarını ifade etti:

- Başlangıçta COVID-19 aşısı ithalatından para kazanmak hiç aklımdan geçmedi. Önceliğimiz ülkemizde aşının bir an önce devreye girmesi oldu.

Bugüne kadar Sinovac’tan Türkiye’ye 54 milyon doz aşı getirdiklerini paylaştı:

- Şu anda stokta 10 milyon doz aşımız var.

Cantürk Alagöz’ün paylaştığı verilere göre, Türkiye bugüne kadar Çin’e COVID-19 aşısı için 648 milyon dolar ödemiş görünüyor…

Türkiye’de aşılamada BionTech’in öne geçmesi üzerine Alagöz, “Sinovac’ın aşısı inaktif ve yan etkisi yok” iddiasıyla kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışıyor…

Azerbaycan ve Arnavutluk’a da aşıyı biz gönderdik

ALAGÖZ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cantürk Alagöz, bir soru üzerine Keymen İlaç olarak Azerbaycan ve Arnavutluk’a da Sinovac’tan aldıkları COVID-19 aşısını gönderdiklerini belirtti:

- Azerbaycan’a 8 milyon doz, Arnavutluk’a da 1 milyon doz aşı verdik. Azerbaycan daha sonra aşıyı Çin’den doğrudan ithal etmeye başladı.

Çinli Sinovac’la Ankara’ya aşı fabrikası kuracak

ALAGÖZ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cantürk Alagöz, Ankara’da Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 30 dönüm yer aldıklarını belirtti:

- 100 milyon dolarlık yatırımla aşı üretmek üzere fabrikamızı kuracağız. Yatırıma 4-5 ay içinde başlamayı planlıyoruz.

Yatırım kararının COVID-19’la doğrudan bağlantısı olmadığını bildirdi:

- Başta Hepatit A olmak üzere çocuklarımızı koruyacak aşıları üretmeyi planlıyoruz.

Çinli Sinovac’ın yatırımla ilgili planını sorduk, yanıtladı:

- Yatırımı Sinovac’la birlikte yapmayı planlıyoruz.

Patatesten tıbbi etil alkol üretiyor

CANTÜRK Alagöz’le sohbet sırasında Alagöz Holding’in web sayfasına girdim:

- Alagöz Holding, madencilik ve kimya sektöründe gerçekleştirdiği projelere her geçen gün yenilerini ekliyor. Afyonkarahisar’da hayata geçirdiği yatırımla patatesten tıbbi etil alkol üretiyor.

Holding çatısı altındaki şirketlere baktım:

-- Keymen İlaç

--Redoks Laboratuvar Malzemeleri

--Can Enerji

--Nil Enerji

--Alagöz Maden

--Alagöz Kimya