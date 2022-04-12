Sigaraya Maruz Kalmış Akciğeri Tertemiz Yapan bitki

Babam 20 yıldır sigara içiyor, geçenlerde akciğerleri iflas adımına gelmişti ki, hekimin önerdiği bu sebze babamın imdadına yetişti.. ‼️ Şimdi hergün kesinlikle bu yapraklardan yiyen babam akciğerlerinin gençlikteki gibi soluk aldığını söylüyor. ⭐ Akciğerleri temizleyen bu mucize ile alakalı bütün detayları anlattım. Buradan kesinlikle okuyun, sevdiklerinize iletin..

Akciğer kanserine karşı 1 tutam bile yetiyor

Bazı bitkilerin kansere faydasını herkes bilir kuşkusuz ama birtakım bitkiler istisnadır. Ülkemizin hemen hemen her yerinde yetiştirilebilen Tere otu akciğer kanserine karşı bir kalkan vazifiyeti gördüğü biliniyor.

Ayrıca Ülkemizin nerdeyse her yerinde yetiştirilen tere otunun akciğer kanserine karşı bir kalkan vazifiyeti gördüğü biliniyor. .Üstelik bu bitkinin sıhhat yönünden çoğu faydası var. Fakat tere otu bizim gereksinimizi büyük ölçüde karşılayacaktır. Tere otu aynı vakitte iyi ciğerlerimizin dostudur.

Kanser hiçbirimizin istemediği ölümcül olabilen hastalıklardan birisidir. Hastalık çoğu nedenden kaynaklı oluşabilir. Fakat tere otundaki kimyasalların kanser oluşumunu önlediği incelemeler neticesinde kanıtlanmıştır. Yapılan incelemelerde tere otundaki kimyasalın beyin ile hücreler arasındaki knser etkileşim sinyallerini keserek bütünörde küçülme hem de yok olma sağladığını meydana koymuştur. Sadece kanser hastaları için değil aynı vakitte hastalıktan korunmak için isteyenlerin de günde ayda 3-4 Gün süresince 1-3 tutam tere otu tüketmeleri önerilmektedir. Tere otu iyi bir idrar söktürücüdür. Genellikle idrar yolları enfeksiyonlarında tüketilmesi gerekmektedir. Sağlımıza olan faydalarının tartışılmaz olan tere otu böbreklerin çalışma sistemini düzenleyerek idrar yollarındaki detaylı hastalıkları da tedavi edebilmektedir