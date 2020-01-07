SİGARA İÇENLER DİKKAT!! AKCİĞERDEKİ TÜM ZEHRİ ATACAKSINIZ DATÇA’DA Kİ BU ÇİFTLİĞİ TÜM DÜNYA KONUŞUYOR AKCİĞER DETOKSU MACUNU ÜRETİYOR Sigara içenler bu habere dikkat. Sigara tiryakiliği dünyadaki en büyük dert ama bırakamayanlar için devrim gibi bir teknik doktorlar tarafından da önerilmeye başlandı

Demirci ailesinin 4. kuşak torunları tarafından yetiştirilen ve sadece Türkiye’ de değil dünyanın en iyi acıbademi olarak gösterilen Datça Acıbademini anlatıyoruz.

1970’lere kadar ağır şartlarda çalışan madencilerin akciğer zehirlenmelerine karşı tedavi amaçlı ürettikleri ürünü eczahanelere satan Demirci ailesi 1950’lerin başından beri sigara üretiminin artmasından dolayı sigaranın yarattığı zararı tedavi etmek içinde doktorların tavsiye ettiğini anlatıyor.

Peki Bu Acıbadem Macunu içinde Hangi Bitkiler Var? Nasıl ve Nerede Üretiliyor? Acıbadem, Meyan Kökü ve Zencefil

Nail Demirci, acıbademin tek başına fazla bi etki yapmadığını acıbadem macunu içerisindeki Meyan Kökü ve Zencefil ile karıştırıldığında süper etkisinin bulunduğunun altını çiziyor .

Akciğerleri %87 Temizliyor, Peki Nasıl?

1 Acıbademle Akciğerler Yumuşuyor Macunlaştırılan doğal bu bitkilerin acıbadem ile zehirin etkisi sayesinde katılaşan akciğer kanalları ve dokusunu inanılmaz şekilde yumuşuyor. bu kısmı oldukça önemli. Çünkü hiçbir ürün sigara terketmek için geliştirilmiş ürün bu kadar güçlü etki göstermiyor.

2 Zencefil ile Nefes Darlığına Artık tarih oluyor! Toz haline getirilerek macuna yedirilen zencefil ile akciğerlerin gözenekleri açılıyor 3 kat genişleyerek hem nefes darlığı yok ediyor hemde akciğerlerin daha fazla oksijen yerleşmesini gerçekleştiriyor .

3 Kavruk Meyan Kökü ile Vücuttan Zehri Yok Ediyor! Yaş halinde kavrulan ve özü çıkarılan meyan kökü nün de mucizevi etkisi macun içerisinde bulunuyor. Meyan kökü sayesinde de macunu kullanmaya başladığınız 2. gününden itibaren balgam ve karaciğer üzerinden akciğerlerdeki zehir dışarı göndererek gözle görülür ilerleme kaydediliyor.

Datça Acıbademinin müşterileri genellikle Türk. ve yurtdışından da yüksek oranda ilgi görüldüğü sipariş alındığını ve yurtdışına da gönderim olduğunu anlatıyorlar.

Hastaların ilk aldığı en önemli iyileşme etkisi ise sabahları çok zinde uyanmaları ve daha dinç olmaları aynı zamandada ferah daha rahat nefes aldıkları.

Hastasına göre 3-4 hafta içerisinde ise akciğerlerin büyük bir kısmı yapışan zehirden kurtuluyor.

Özellikle balgamın renginin açık kahve ile koyu kahve arasında değiştiğini belirten uzmanlar panik yapılmaması gerektiğini belirtiyor. Çünkü balgam ile birlikte zehirde yavaş yavaş vücuttan dışarı atılıyor.

Prof. Dr. Mustafa Özkan özellikle bu çiftlikte hazırlanan macun için bilimsel bir çalışmada yapmış.

Macunun tadı çok acı olduğundan içine profesörün tavsiyesi ile Lavanta Balı da ekleyerek tadı hafifletilmiş.

Özellikle iç hastalıklar ve akciğer uzmanlarının reçetesiz olarak tavsiye ettiği bir ürün olması ve Türkiye’ de yapılması da bizi gururlandırıyor.

Ürettikleri meyan kökü ve zencefil bitkileri bu bitkilerin çayı karışımlarının da sigara öncesi içildiğinde sigara içmeyi ortalama 3-4 saat önleyebildiğini günde 2 bardak içerek sigarayı %70 en az içmeyi durdurduğunu açıklıyorlar.

Çiftliğin sahiplerinden Nail Demirci, özellikle siparişlerin çoğunun kendilerini destekleyen doktorların hastalarından aldığını ve çok sipariş olsa da yetiştiremediğini fakat müşterilerin kendilerini tanıması için bir web sitesi yaptırdığını ifade ediyor.