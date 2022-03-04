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SGK duyurdu...Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

SGK duyurdu...Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor SGK'dan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir duyuru geldi. Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimde bir sorun yaşamaması için uyarıda bulunan SGK, e-Devlet üzerinden adres bilgilerinin kontrol edilip güncellenmesi gerektiğini belirtti. Adres bilgisi yanlış ya da eksik olanlar sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak.

SGK duyurdu...Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor
Admin
Admin
04 Mart 2022 Cuma 18:35

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre , Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre, kişilerin SGK'nın hizmetlerinden yararlanabilmesi için Türkiye'de ikamet zorunluluğu bulunduğu anımsatıldı. SGK'dan vatandaşlara adres bilgilerinin kontrol edilip, gerekli durumda güncellenmesi gerektiği uyarısı geldi. Güncelleme yapmayanlar sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak.

AKS SİSTEMİ'NDE YER ALAN BİLGİLER ESAS ALINIYOR
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeleri için Türkiye'de ikamet etme şartı bulunuyor. Genel sağlık sigortasına ait hak sahipliği işlemleri, kişilerin Türkiye'de ikamet ettiğine dair Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Kayıt Sistemi'nde (AKS) yer alan bilgileri esas alınarak yapılıyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN GÜNCELLENMESİ GEREKİYOR

Genel sağlık sigortalısı sayılanların sağlık aktivasyon işlemleri (ikili sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış olan ülkelerde ikamet edenler hariç) elektronik ortamda AKS adres bilgileri kontrol edilerek sağlık hizmetlerinden faydalandırılmasına yönelik sistemsel düzenlemeler yapılması gerekiyor. Bu nedenle vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimde herhangi bir sıkıntı yaşamamaları ve daha iyi hizmet alabilmeleri için adres bilgilerini e-Devlet Kapısı üzerinden veya nüfus müdürlüklerinden kontrol ederek güncellemeleri gerekiyor.

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