 SGK'dan taşınmaz ihalesi! 14 ilde düzenlenecek...

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK arsa ihalesi, lojman satışı, konut satışı ihalesi ve tarla satışı gibi çok sayıda taşınmaz satışı için ihale ilanı yayımladı. 14 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan ihale duyurusu kapsamında 14 farklı ilde satış yapılacağı açıklandı. 14 Ocak 2021 Perşembe tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan taşınmaz satışı ihale duyurusu ile aralarında Ankara, Bursa, Diyarbakır, Bolu, Çorum, Denizli, Erzurum, İzmir, İstanbul, Rize, Konya, Samsun, Sinop ve Sakarya'nın yer aldığı 14 ilde bulunan çok sayıda taşınmaz ihale yöntemi ile satışa sunuldu.

Yayımlanan ilanlar kapsamında mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumu SGK'ya ait olan çok sayıda taşınmaz için açık artırma ile satış ihalesi düzenleneceği duyuruldu. Yayımlanan duyuruda söz konusu açık artırmanın 2 Şubat 2021 tarihinde başlayacak olup her taşınmaz için ayrı ayrı ilanda belirtilen tarih ve saatte yapılmak üzere 5 Şubat 2021 tarihinde sona ereceği bildirildi.

SGK taşınmaz satışı ihalesi için başvuru nasıl yapılır?

Duyuruda, "İhaleye katılmak isteyenler, taşınmazın İhale dokümanını SGK'nın adresi üzerinden ücretsiz olarak görme hakkına sahiptir. İhaleye katılmak için ise satın alınmak istenilen taşınmaz için belirlenen Şartname satın alma bedeli ve teminat bedeli ücreti SGK tarafından tahsilata yetki verilen bankalar üzerinden “Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapma” talebiyle “Kurumsal Tahsilatlar” “SGK Mosip Sistemi” “Borca Karşılık Tahsilat” menüsünden TCKN veya Vergi Numarası ile 32 kodundan “Saymanlık Merkez Muhasebe” seçilerek Şartname Bedeli Kesin Teminat yatırılarak yapılmaktadır.

Kurumun İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığının Adakale Sok. No: 30 Kızılay/ ANKARA adresinden alınması zorunlu tutulmaktadır. Satın alınmak istenen gayrimenkul için SGK tarafından belirlenen ihale tarihi ve saatinden en az 1 gün önce saat 17:00'a kadar Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı adresine teslim edilmek zorundadır. Bu şartları yerine getiren kişi ve kurumlar açık artırma yöntemi ile satışa sunulan taşınmazlar için düzenlenen ihaleye katılmaya hak kazanır" bilgileri verildi.