Samsun'da aşı olan kadın aynı gün hayatını kaybetti

Samsun'da koronavirüs aşısı olan yaşlı kadın aynı gün hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulunan Semiha T.'nin cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi’nde daha önce beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Alzheimer hastası 78 yaşındaki Semiha T., evinde ölü olarak bulundu.

Semiha T.’nin koronavirüs aşısı yaptırıp aynı gün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ölümü şüpheli bulunan Semiha T.’nin cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor