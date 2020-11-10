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Sağlık personelinin izinleri 2021 yılında Kullanılmak üzere Devredildi!

Sağlık personelinin izinleri 2021 yılında Kullanılmak üzere DevredildiSağlık personelinin izinleri 2021 yılına aktarıldı Sağlık Bakanlığı, Bakanlık personeli memur ve sözleşmeli personelin kullanamadığı yıllık izinlerin 2021 yılına aktarılacağını açıkladı

Sağlık personelinin izinleri 2021 yılında Kullanılmak üzere Devredildi!
10 Kasım 2020 Salı 16:01

Sağlık personelinin izinleri 2021 yılına aktarıldı

 Sağlık personelinin izinleri 2021 yılında Kullanılmak üzere DevredildiSağlık personelinin izinleri 2021 yılına aktarıldı Sağlık Bakanlığı, Bakanlık personeli memur ve sözleşmeli personelin kullanamadığı yıllık izinlerin 2021 yılına aktarılacağını açıkladı

 

Yapılan haberin ardından Bakanlık, sağlık personelinin izinlerini 2021 yılına aktardığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, Bakanlık personeli memur ve sözleşmeli personelin kullanamadığı yıllık izinlerin 2021 yılına aktarılacağını açıkladı

   Semih Durmuş: Sağlık Çalışanlarının İzinlerinin 2021'e Aktarılmasının Takipçisiyiz Sağlıkta Yıllık İzinlerde Hak Kaybı Olamaması İçin Bakanlığa Başvuru

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