Sağlık personelinin izinleri 2021 yılında Kullanılmak üzere Devredildi!

Sağlık personelinin izinleri 2021 yılında Kullanılmak üzere DevredildiSağlık personelinin izinleri 2021 yılına aktarıldı Sağlık Bakanlığı, Bakanlık personeli memur ve sözleşmeli personelin kullanamadığı yıllık izinlerin 2021 yılına aktarılacağını açıkladı
Sağlık personelinin izinleri 2021 yılına aktarıldı
Sağlık personelinin izinleri 2021 yılında Kullanılmak üzere DevredildiSağlık personelinin izinleri 2021 yılına aktarıldı Sağlık Bakanlığı, Bakanlık personeli memur ve sözleşmeli personelin kullanamadığı yıllık izinlerin 2021 yılına aktarılacağını açıkladı
Yapılan haberin ardından Bakanlık, sağlık personelinin izinlerini 2021 yılına aktardığını duyurdu.
Sağlık Bakanlığı, Bakanlık personeli memur ve sözleşmeli personelin kullanamadığı yıllık izinlerin 2021 yılına aktarılacağını açıkladı
İlgili Galeriler