Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ilaçlarının doğru kullanımı için broşür hazırladı

Favipiravir ve Hidroksiklorokin ilaçlarıyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, ilaçların hekim gözetiminde kullanılması gerektiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs hastalarının tedavilerinde başvurulan ilaçların yanlış kullanımının önüne geçilmesi amacıyla 81 ile broşürler gönderdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tanı ve tedavi rehberinde yer alan ilaçların kullanımında en çok karşılaşılan sorun olan "ilaç dozunun karıştırılması" konusuna broşürlerde açıklık getirildi.

"HEKİM TAVSİYESİ VE GÖZETİMİNDE KULLANILMALI"

Rehbere göre hem "ayaktan izlenecek komplike olmayan veya hafif-orta pnömonisi olan, olası ya da kesin koronavirüs olgularında" hem de "yatış endikasyonu olan koronavirüs olgularında" Hidroksiklorokin ve/veya Favipiravir kullanımı öneriliyor.

İki ilacın da mutlaka hekim tavsiyesi ve gözetiminde kullanılması gerekiyor. Erken başlanan ve doğru dozlarda alınan ilaç tedavisinin, hastalığın ilerlemesini büyük ölçüde engellediği ve yoğun bakıma geçiş oranını düşürdüğü biliniyor.

FAVİPİRAVİR VE HİDROKSİKLOROKİN NASIL KULLANILIR

Broşürlerde ilaçların kullanım zamanı ile dozlarına açıklık getiriliyor ve kullanımın uygun olmadığı hallere dikkat çekiliyor. Buna göre, Favipiravir’in ilk gün sabah ve akşam 8’er tane, devamında ise 4 gün boyunca yine sabah ve akşam 3’er tane içilmesi gerekiyor. Gebelerde ve emziren annelerde Favipiravir kullanılmıyor.

Hidroksiklorokin’in ise sabah ve akşam 1’er tane olmak üzere 5. günün sonunda toplam 10 tablet alınması öneriliyor. Bu ilaç ise kalp rahatsızlığı ya da ritim bozukluğu olanlarda kullanılmıyor.

ŞİKAYETLER ARTARSA...

Vatandaşlar, aldıkları dozu bu broşürler üzerinden işaretleyerek takip edebiliyor. Broşürde herhangi bir yan etki görüldüğünde veya şikayetler artarsa kişinin hekime başvurması gerektiği de vurgulanıyor.