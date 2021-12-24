Fahrettin Koca: Hıfzıssıhha yeniden insanlığın hizmetine sunulacak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inşa edilecek Hıfzıssıhha Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi'nde yeniden insanlığın hizmetine sunulmak üzere aşı üretileceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli koronavirüs aşısı Turcovac'ın Acil Kullanım Onayı (AKO) alması sonrasında üretim tesisinde düzenlenen törende konuştu.

Bakan Koca, aşı üretimi ve geliştirilmesi için kurulacak olan Hıfzıssıhha Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi projesi hakkında bilgiler verdi.

"KALDIĞI YERDEN YENİDEN AŞI ÜRETMEYE DEVAM EDECEK"

Hıfzıssıhha Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi'nde üretilen aşıların tüm insanlığın hizmetine sunulacağını belirten Koca, "Hıfzıssıhha kaldığı yerden yeniden insanlığın hizmetine sunulmak üzere aşı üretmiş olacak." dedi.

"BÜTÜN AŞI TEKNOLOJİLERİNİN YER ALDIĞI 50 BİN METREKARE KAPALI ALANA GEÇİYORUZ"

Bakan Koca konu hakkında yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

“Bundan sonraki süreçte özellikle başta bölgemiz olmak üzere insanlığın kullanımına sunmak üzere güçlü dünyanın en büyük, bütün ileri teknolojilerin olduğu, sadece inaktif aşı değil, mRNA aşısı, nazal aşı, protein aşısı, adenovirüs aşısı da dahil olmak üzere bütün aşı teknolojilerinin yer aldığı, hem ar-ge’si ile hem de üretimi ile şimdilik 50 bin metrekare kapalı alana sahip bir merkeze geçiyoruz. Yani Hıfzıssıhha kaldığı yerden yeniden insanlığın hizmetine sunulmak üzere aşı üretmiş olacak.

"BİR ŞÜPHE OLDUĞUNDA YENİDEN BAŞA ALINARAK BİR EMEK VERİLİYOR"

Bu özellikle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm milletimizin başarısı. Büyük bir emek var. Bu aşının 13 basamaktan ve özellikle 400 laboratuvar aşamasından geçerek üretiliyor. Bir basamağında bir tetkikte şüphe olduğunda yeniden başa alınarak bir emek veriliyor. Önemli bir sonucu Cumhurbaşkanımız ile birlikte yaşamış olduk. Bu gurur hepimizin gururu.”