pulmoner hipertansiyon ,Akciğere bağlı hipertansiyon için sildenafil yani viagra!

Hipertansiyona karşı doktorlar sildenafil yani viagranın işe yaradığı ortaya çıktı!,peki sildenafil sertleşme sorunu için kullanılır mı,epimedyumlu macun içerisinde sildenafil bulundurmak yasak mı,

Erektil disfonksiyon tedavisi (ED) için 90'lı yılların sonuna doğru Amerikan Pfizer firması hayatımızı değiştirecek bir şey bulduklarını açıkladı.Bu sildenafil sitrattı.Bilinen marka yani ticari adı ise Viagra.Sildenafil sitrat o kadar etkiliydi ki oral bir biçimde ağızdan alındıktan kısa bir süre sonra emilerek kana karışıyordu.Bu genelde 30 dk içerisinde oluyor.Bunun tıbbi olarak açıklaması ise Sildenafilin oral olarak uygunmasının ardından Farmakokinetik olarak %50'ye yakını biyoyararlanım sayesinde yani uygulanan ilaç miktarının sistemik dolaşıma geçen oranı olarak düşünebiliriz.

Sadece sertleşme sorunları için değil artık Akciğere bağlı hipertansiyon için sildenafil

Ntv televizyonunda da canlı yayında başka bir konu üzerine açıklama yapan Dr.Osman müftüoğlu,sildenafil yani ticari adı ile viagranın Akciğere bağlı hipertansiyon için tedavi amaçlı kullanıldığını söyledi.Ayrıca reçete ettikleri hastanın viagrayı eczanelerden alabildiğini ve SSK'nın bunu karşıladığını da belirtti.Almanya'da ünlü bir araştırma merkezinin yaptığı araştırmalar sonucu bulduğu bu sildenafil gerçeği,yüksek rakımda akciğer tansiyonu rahatsızlığı problemi olanlarda sildenafilin etken olduğunu belirtti.Araştırma 2006 yılında yapıldı ancak bundan 2020 yılına gelmiş olsak da pek çok vatandaşın hatta birçok doktorun da bir bilgisi yok ne yazıkki !

pulmoner hipertansiyonu sildenafil nasıl tedavi ediyor?

Günümüzde aslında Primer pulmoner hipertansiyon malesef etkin bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır.Kesin bir tedavi yöntemi bulunamayan Primer pulmoner hipertansiyon bazı ilaç grupları ile her ne kadar tedavi edilmeye çalışılsa da bu sadece hastalığın semptomatik tedavi sürecinin ötesine gidememektedir.Hastalık malesef kötü prognozlu bir hastalıktır yani hastalığın seyri hakkında bir hekim tahminden öte bir yorum yapamaz.

Ancak bazı araştırmalarda Sildenafilin hastalıkla mücadele de bazı hekimlerin tedavi uygulamasında başarılı sonuçlar ortaya koymuştur.Türk kardiyolog derneği araştırmasına göre,

Primer pulmoner hipertansiyonlu hastalarımıza yüksek dozda oral yöntemle (ağızdan) sildenafil tedavisi uygulanmak istendi. kan dolaşımıyla ilgili hareketleri belirlemek amacı ile hemodinamik parametlerin etkisini ve güvenliğini test amacıyla, 8 hastaya 3 gün boyunca günde 200 mg sildenafil verildi.Sildenafilin asıl etkisini biliyorsunuz erektil disfonksiyonda kullanılıyor.Buna bağlı olarak da yüksek dozlarda verilen sildenafilin hastalarda ayrıca koterizasyon kontrolü yapıldı.

Ağızdan yapılan sildenafil tedavisi garip bir şekilde ortalama pulmoner arter basıncında anlamlı bir azalma sağladı.Buda demek oluyordu ki sildenafil Akciğere bağlı hipertansiyon tedavisinde kullanılabilirdi.Ayrıca hastaların hiç birinde tedaviyi kesmeyi gerektirecek şiddetli bir yan etki göstermemiştir.Ki bahsettiğimiz doz gerçekten ciddi bir doz,200 mg sildenafil!

Yapılan araştırmada sildenafil sitratın bazı hastalarda ki hastaların yarısından fazlasında selektif vazodilatadör etki göstererek pulmoner hipertansiyon arter basıncını düşürmektedir.Fakat bazı hastalarda bu net bir şekilde olsa da bazı hastalarda ise silik olarak izlenmiştir.

Sildenafili birçok hekim pulmoner hipertansiyon için reçete edebiliyor!

Sildenafil yani ticari markası ile viagra,levidra gibi isimlerle eczanelerden reçetesiz alınabiliyor.Ancak sildenafilin ED yani erektil disfonksiyonda ( erekiyon bozuklukları) kullanıldığının unutulmaması gerekir.pulmoner hipertansiyon rahatsızlığınız var ise bunu bir uzmana sorarak, bu şekilde bir tedavi yöntemini seçmek istediğinizi hekimize belirtebilirsiniz.Hekiminiz gerekli tetkikleri yaptıktan sonra sizlere sildenafil tedavisi uygulayabilir.Lütfen hekimden bağımsız eczanelerden reçetesiz temin ettiğiniz ilaçları kafanıza göre kullanmayınız.

Sildenafil dünya da bir mucize olarak anılsa da ( özellikle ED için) bazı kalp ve tansiyon hastaları için olumsuz sonuçlar doğurabilir.Örneğin ciddi kalp hastalarında ani kalp durması,gözlerde aşırı kızarıklık,geçici körlük, hatta ölüme bile sebebiyet verebilir.

pulmoner hipertansiyon hastası olup olmadığınızı şu belirtilere bakarak anlayabilirsiniz,



Yorgunluk ve güçsüzlük

Baş dönmesi

Bayılma (senkop)

Nefes darlığı

ayak bileğinde şişlik (ödem)

Deri ve dudaklarda morarma (siyanoz)

Göğüs ağrısı

Öksürük (bazen kanlı)

Boyun toplar damarlarında dolgunlaşma

Karaciğer büyümüş

Karın da şişme



Bu belirtilerin bazıları basit bir gripte bile rastlanılabilir.Ya da haberinizin olmadığı farklı bir hastalıkda da görülebilir.Bu yüzden kesin tanıyı ancak uzman bir hekim koyabilir.Eğer bir pulmoner hipertansiyon hastası teşhisi konulduysa sildenafil tedavisi ile ilgili talepleri hekiminize iletebilirsiniz.

Doktorunuz size Pulmoner Hipertansiyon teşhisi koyabilmek için bazı testler isteyecektir.

Bunlardan bazıları



Elektrokardiyogram (EKG): Kalbin elektriksel aktivitesini ölçen bir testtir. Karıncıklarda kalınlaşma olup olmadığı ve ritim bozuklukları hakkında bilgi verir.

Göğüs röntgeni: Bu görüntüleme testi doktora kalp ve akciğerlerin genel şekil, büyüklük ve yapısını inceleme imkanı tanır.

Ekokardiyografi:Kalbin ultrasonografik görüntülenmesidir. Genellikle tanı ilk ekokardiyografi ile konulur.Hastanın kalbinin hareketli görüntüsü içinde, kalbin duvar kalınlıkları, büyüklüğü ve fonksiyonunu hakkında ayrıntılı bilgi edinilir.Özellikle sağ kalbin boyutları ve fonksiyonları incelenir. Ayrıca kalbin dört kapağının yapısı ve hareketleri, kaçak olup olmadığı da değerlendirilir.Pulmoner arter basıncı hesaplanır Eğer yüksek ise diğer testler düşünülür.

6 dakika yürüme testi : Basit görünmekle birlikte hastayı izleme ve tedaviye cevabını değerlendirmek açısından çok önemli bir test olarak kabul edilmektedir. Basit oluşu nedeniyle tekrar edilebilir bir testtir.

pulmoner hipertansiyon zamanla sizi ciddi şekilde rahatsız edebilecek bir hastalık olabilir.Lütfen zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna gidiniz.

Sildenafil maksimum konsantrasyonuna ulaşma zamanı yukarıdada belirttiğim gibi 30 ila 120 dk arasında gerçekleşir.Ancak ortalama olarak 30 ila 60 dk içerisinde genelde işlevini yerine getirmeye başlar.Sildenafilin terminal yarı ömrü genelde 3 saat ila 5 saat arasında değişebilir.Biz buna tıp dilinde yarılanma diyoruz.Ancak sildenafil kullanıldıktan sonra 5 saat sonra vucuttan atılır diyemeyiz.Yarılanma ömrünü tamamlayan sildenafil nitrat,daha sonraki saatlerde de bir süre etkisini göstermeye devam edecektir.