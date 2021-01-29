Prim borcu olanlara hastane kapısı açık

Bağ-Kur ve GSS’de 60 günden fazla prim borcu olanlar bu yıl hastane kapısından dönmeyecek. Bu kişiler 31 Aralık’a kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.

1 Ocak 2012 tarihinde Türkiye’de Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulaması hayata geçmişti. Bu tarihten itibaren herkes genel sağlık sigortalısı oldu ve sağlık hizmetlerinden faydalanmaya başladı. Mevcut durumda Bağ-Kur’lular ve sosyal güvencesi olmayıp genel sağlık sigortası primini kendisi ödeyenlerin sağlık hizmeti alabilmeleri için SGK’ya 60 günden fazla prim borcu olmaması gerekiyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla bu kişiler yılsonuna kadar borçları olsa da sağlık hizmeti alabilecek.

AYDA 107 TL ÖDENİYOR

Sigortalı veya bir sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişi olmayanlar genel sağlık sigortasından yararlanmak için aylık 107 TL prim ödemek durumunda. Bu kişilerin yaşadıkları hanede kişi başına düşen gelir 1.192 TL’nin altındaysa, bu kişilerin primleri devlet tarafından ödeniyor. Dolayısıyla muhtaç durumdaki kişiler ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor. Primlerini kendileri ödeyenlerin de sağlık hizmetlerinden yararlanmaları için SGK’ya 60 günden fazla prim borçlarının olmaması gerekiyor. Sigortalı çalışanlardan 4/a’lı ve 4/c’liler yani eski adıyla SSK’lılar ve memurlar primleri zaten çalıştıkları kurumlar tarafından ödendiği için genel sağlık sigortasından faydalanmak noktasında sorun yaşamıyor. Ancak Bağ-Kur’lular kendi primlerini kendileri ödedikleri için genel sağlık sigortasından faydalanmak konusunda sorun yaşıyorlar. Bazı durumlarda prim borcu günü gününe ödenmeyebiliyor. Bağ-Kur’lular da aynı şekilde 60 günden fazla prim borcu varsa sağlıktan yararlanamıyor. Ancak cumartesi günü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla bu hüküm yılsonuna kadar uygulanmayacak.

BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİŞİLER DE FAYDALANABİLECEK

Karar kapsamında Bağ-Kur’luların ve GSS primini kendisi ödeyen kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler de hastane kapısından dönmemiş olacak. Yapılandırmalar kapsamında prim borcunu yapılandıran ve taksitlerini ödeyen Bağ-Kur’lular ve GSS primini kendisi ödeyen kişiler zaten sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor. Bunun dışında prim borcu bulunan ancak yapılandırmaya başvurmayan veya başvursa bile ödemeyi yapamayacak durumdaki Bağ-Kur’lular ve GSS primini kendisi ödeyen kişiler de yılsonuna kadar sağlık hizmeti alabilecek. Ancak yılsonundan sonra yeni bir düzenleme yapılmazsa bu kişilerin sağlık hizmetinden yararlanmaları söz konusu olamayacak.

BORÇ SİLİNMİYOR DEVAM EDİYOR

Düzenleme prim borçlarının silinmesi veya dondurulması anlamına gelmiyor. Bu nedenle borcu olanların borçlarını mutlaka yapılandırmaları veya ödemeleri gerekiyor. Aksi takdirde yılsonundan sonra sağlık hizmeti konusunda yeniden sorun yaşayacaklar.