Pazartesi Türkiye'ye gelecek olan 3 milyon doz Çin aşısı ilk kimlere yapılacak? Çin menşeli 3 milyon doz corona virüs aşısı pazartesi günü Türkiye'de olacak. Peki Sinovac isimli aşı ilk olarak kimlere uygulanacak? Aşılama yapılacak ikinci grupta kimler bulunuyor? Aşılama nerede yapılacak ve zorunlu mu olacak?

Pazartesi Türkiye'ye gelecek olan 3 milyon doz Çin aşısı ilk kimlere yapılacak? Çin menşeli 3 milyon doz corona virüs aşısı pazartesi günü Türkiye'de olacak. Peki Sinovac isimli aşı ilk olarak kimlere uygulanacak? Aşılama yapılacak ikinci grupta kimler bulunuyor? Aşılama nerede yapılacak ve zorunlu mu olacak? Çin'den gelecek aşıların bu gece yola çıkması ve yarın Türkiye'ye ulaşması hedefleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta Bilim Kurulu toplantısının ardından ilk detaylarını paylaşmıştı. CNN Türk Ankara Muhabiri Ahmet Türkeş merak edilen soruların yanıtlarını aktardı. İlk etapta 3 milyon aşının geleceğini söylemiş ve bu rakamın 50 milyona kadar çıkabileceğini işaret etmişti. Bakan Koca, aşıların Türkiye'deki merkezinin ise Ankara'da olacağını ifade etmişti.