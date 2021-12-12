Parmaklarınız, kişiliğiniz hakkında pek çok şey söyleyebilir. Sizin ne tür parmaklarınız var?

Sürekli yeni araştırmalar yapılmaktadır ve çoğu gerçekten de bize uyar, fakat bazen mutlaka paylaşmamız gereken çok ilginç sonuçlarla karşılaşıyoruz. Yeni gerçekleri öğrenmek eğlenceli olabilir, fakat bazen bilmediğiniz pek çok şey ile karşılaşırsınız. Ve bazen de sonuçların doğru olup olmadığından tam olarak emin olamayız, çünkü o konuda daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Parmaklar

Neyse ki, bugün sizler için eğlenceli gerçekler hazırladık! Araştırma sonucunda, elinizin, kişiliğiniz hakkında pek çok söyleyebileceği ortaya çıktı. Sonuçlar gerçekten çok tuhaf. Bu araştırma, çoğunlukla parmaklarınıza odaklanmakta. Parmaklarınızın kişiliğiniz hakkında neler söylediğini öğrenmek için sonraki sayfaya göz atın!

İşin sırrı, yüzük parmağınız ve işaret parmağınızda yatıyor. Bu parmaklarınız, ne tür bir erkek olduğunuz hakkında pek çok şey söyleyebilir. Evet, bu test sadece erkekler için geçerli, çünkü bu parmakların uzunluğu erkeklerdeki testosteron seviyesini gösteriyor. Üç tür parmak vardır: A, B ve C.

A. Yüzük parmağı, işaret parmağından daha uzunsa

Bu noktada, yakışıklı adamlardan bahsediyoruz demektir. Büyüleyicidirler ve herkesle anlaşabilirler. Yine de biraz saldırgandırlar ve risk almaya hazırdırlar. Bu durum aynı zamanda, bu kişilerin, daha kısa bir yüzük parmağına sahip meslektaşlarından daha fazla para kazandıkları anlamına geliyor.

B. Yüzük parmağı, işaret parmağından daha kısaysa

Bu türde ellere sahip erkekler, çok öz güvenli ve hatta biraz narsist olabilmekteler. Bu kişiler için genellikle yalnız kalmak sorun değildir ve rahatsız edilmekten pek hoşlanmazlar. Söz konusu aşk olduğunda, pek girişimde bulunmazlar. İlk adımı atan olmaktan çekinirler.

C. Yüzük parmağı ve işaret parmağı aynı uzunluktaysa

Aslına bakarsanız, nasıl oldukları az çok anlaşılıyor. Bu ellere sahip erkekler iyi arabuluculardır, çok sadık ve sevgi doludurlar. Bu kişilerde her şey dengededir. Oldukça sakindirler ve etraflarındaki her şey iyice organize olmuş gibi sorunsuz yürümektedir.