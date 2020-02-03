Oruçluyken Ağız Kokusunu Önlemenin Yolları Ramazan ayı Yaklaşıyor Ramazan ayında Nasıl Beslenmeli?, Ağız kokusunun sebepleri, ağız kokusunu gidermenin yolları, Detaylar haberde...

Oruçluyken Ağız Kokusunu Önlemenin Yolları

Oruçluyken Ağız Kokusunu Önlemenin Yolları Ramazan ayı Yaklaşıyor Ramazan ayında Nasıl Beslenmeli?

Ramazan ayında oruç ibadeti ile beraber açlık kaynaklı ağız kokusunun geliştiğini söyleyen Hospitadent Diş Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Recep Eşkar, “ Oruçla birlikte sosyal hayatımızı da devam ettirdiğimiz için ağız kokusunu etrafımızı rahatsız etmeyecek biçimde baskılamamız şarttır ” diye konustu.

Eşkar, oruçluyken ağızımızın kokmaması için neler yapmamız gerektiği ve agız bakımı konusunda şu şekilde anlattı.

1) Bakteri plakları oluşması kolay olduğu ve yiyecek artıklarını ağızdan arındırmak için dişler, İftardan ve sahurdan hemen sonra mutlaka fırçalanmalıdır ve diş ipi ile de dezenfekte edilmeli.

2) Mutlaka dişler ile birlikte dilin de fırçalanması derinlemesine temizlenmesi şarttır . Yapılan araştırmalar, dişleri fırçalayarak ağız kokusunun %20’sinden dil fırçalanarak ise ağız kokusunun %80’inden yok edileceği söylemektedir.

3) Ramazan ayı yaz aylarına denk geldiği için özellikle serinlemek adına soğuk gıdalar içiyoruz . Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir şey vardır ki o da soğuk su ağız kokusunu çoğaltır . Soğuk gıdalardan uzak durarak ,oda sıcaklığında ılık gıdalar yenmeli içilmelidir .

4)Sahurlarda özellikle kahvaltı etmeyi sevdiğimiz için bu hususta baharatlı yağlı gıdaları sucuk, pastırma vb. baharatlı ve sarımsak gibi kokusu belirgin olan besinleri tercihetmemeliyiz

5) Ramazan ayı boyunca yeme alışkanlığımız ile beraber öğlen ve akşam vakitlerinde mide öz suyu salgılanır. Bu da ağız kokusu yapar. Bu nedenle öğlen ve akşam vakitleri içerisinde iletişimde bulunulan kişilerle biraz daha uzak mesafeden konuşmak fazla yaklaşmamak da kurtarıcı olacaktır .

6) Orucumuzu açtığımız andan sonra sahur vaktine kadar dilerseniz şalgam suyu kekik çayı ; yeşil çay, ada çayı vb. tüketilmelidir.bu besinlerde ağız kokusunun önüne geçer ve yine günlük almamız gereken su ve sıvı gıda alımlarını çoğaltmalıyız

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