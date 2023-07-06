Orjinal Row Tyrex nedir,ne işe yarar,en iyi böbrek taşı düşürme ilacı hangisi

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Böbrek taşı ağrısı nedir?

Ağrı, farklı şekillerde ifade edilmektedir; Uluslararası Ağrı Araştırmaları Birliği (IASP) tarafından “Mevcut veya potansiyel doku hasarı ile ilişkili hoş olmayan duygusal ve emosyonel deneyim” olarak tanımlanmaktadır (1). Ağrı temel de doku hasarı sonucu oluşan bir sorundur. (“Ağrı Tanımı Ve Sınıflaması- DergiPark”) Ancak, fiziksel özelliklere ek olarak emosyonel özellikler ve ağrının algılanmasına ait önceki deneyimler önemlidir.

Ağrı, her zaman için subjektif bir bulgudur denilebilir; yani bireysel ve çevreden kaynaklanan birçok faktörden (yaş, cinsiyet, özürlülük, sosyokültürel düzey vb.) etkilenir. (“Ağrı Tanımı Ve Sınıflaması- DergiPark”) Farklı bir tanımlama ile; bireyin yaşamı boyunca belli zamanlarda deneyimlediği, günlük yaşam aktivitelerini engelleyen ve yaşam kalitesini düşüren soyut bir kavram olarak tanımlanabilir (2). Bu yönden, ağrının algılanmasındaki kişisel farklılıklar bireylerdeki travma veya rahatsızlığın aşamasından daha önemlidir. (“Ağrı Tanımı Ve Sınıflaması- DergiPark”) Bir kişinin sözel olarak iletişim kuramıyor olması, ağrısının olmadığını veya ağrı kesici ihtiyacının olmadığını göstermez

Üriner sistem taş hastalıkları, antik çağdan beri görülmektedir. Tarihte bilinen ilk taş hastalığı yaklaşık 7000 yıl öncesine ait Mısır’daki mumyalarda tespit edilen mesane ve böbrek taşlarıdır Böbrek ve üriner sistem taş hastalığı tüm dünyada halk sağlığını tehdit etmektedir. (“Üriner Sistem Taş Hastalıkları / İzmir Ekol Hastanesi”) “Toplumda her on kişiden birinde ömrünün herhangi bir aşamasında taş oluşur ancak özellikle beslenme, yaşam tarzı ve çevresel etkenlerdeki bozulmalar hastalığın daha sık karşımıza çıkmasına sebep olmaktadır." (“Böbrek ve Üreter Taşları Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?”) (“Böbrek ve Üreter Taşları Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?”)

Yaşam boyunca taş düşürme riski erkeklerde 10 erkekte 1'ken, bu sayı 30 kadında 1'dir. Taş hastalığı tüm yaş gruplarında görülebilmekle birlikte, sıklık 20-50 yaşları arasında artmaktadır. Yaşamı boyunca bir kez üriner sisteminde taş problemi yaşamış bir kişinin 1 yıl içerisinde aynı problemle tekrar karşılaşma olasılığı yaklaşık %10, beşinci yılda %35 ve 10. Yılda %50’dir. Ailesinde üriner sistem taşı hikayesi olanlar yüksek risk grubundadırlar. Genetik aktarım, taş oluşumundaki önemli bir risk faktörüdür.”

KAYNAK: (“Üriner Sistem Taş Hastalıkları / İzmir Ekol Hastanesi”)

en iyi böbrek taşı düşürme ilacı hangisi

Bu konuda bir çok kaynak mevcuttur.Genelde bu durumlarda bir hekime başvurmanız daha doğru olacaktır.Hekiminiz muhtemelen sizlere başlangıçta olan bir böbrek taşı için bir ilaç önerecektir.Hekimlerin genel de önerisi Türkiye de ürelilen Row Tyrex markalı gıda takviyeli ürünü önerecektir.

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Ülkemizde malesef ilaç ya da gıda takviyesi ditye geçen ürünler çok sınırlı.Ancak bazı firmalar yukarıda da bahsettiğimiz gibi Row Tyrex bu konuda çok iddialı.kullanıcı yorumlarına baktığımız zaman Row Tyrex birçok insanda ameliyat vb sorunlar olmaksızın bu işi çözüyor.

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Row Tyrex nerede satılır, nasıl temin edebilirim?

Row tyrek hem resmi internet sayfalarından http://rowtyrex.com/ ya da 0544 685 1015 nolu telefounlarından temin edebilirsiniz.Row tyrek böbrek taşı ilacı başka hiçbir yerden temin edilememektir.Sadece ilgili numara ya da sayfalarından yada doktor reçetesi ile temin edilmektedir.

Böbrek taşları sağlık sorunlarına daha detaylı bakalım

Peki nedir bu Üriner sistem taşları

Üriner sistem taşları, böbrekte veya üriner kanalda görülebilen sert oluşumlardır. İdrarda çözülemeyen ve atılamayan maddelerin zamanla kristalleşmesi ve birikmesi ile oluşur. Doğal olarak idrarda kristal oluşumunu engelleyecek koruyucu maddeler vardır. (“Üriner sistem taşı nedir? - Paavola.gen.tr”) "Ancak bazı insanlarda bu koruyucu mekanizma tam olarak çalışmayabilir ve kristalleşme, yani taş oluşumunun ilk evresi başlayabilir." (“Üriner Sistem Taş Hastalıkları / İzmir Ekol Hastanesi”) Eğer kristalleşme

yeterince ufak boyutta kalırsa idrar yollarından kendiliğinden geçip düşebilir. Üriner sistem taşları değişik oranlarda farklı kimyasal maddelerin bileşiminden oluşmaktadır. Çoğunlukla rastlanan tipi (Tüm böbrek taşlarının yaklaşık %85’i) kalsiyum içeren taşlardır. Kalsiyum; değişik oranlarda oxalat veya fosfat ile birleşerek taş oluşturabilir. Taş oluşumuna neden olan bu kimyasal maddeler normalde kişinin günlük diyetinde bulunmakta ve vücudumuzun kemik ve kaslar gibi önemli organların yapısında yer almaktadır. Daha az sıklıkla rastlanan böbrek taşı tipleri; Üreterde enfeksiyon sebebiyle oluşan Enfeksiyon taşları, bazı metabolik, beslenme ve genetik bozukluklara bağlı olarak oluşabilen Ürik Asit, Sistin ve Ksantin taşlarıdır

Üriner Sistem Taş Hastalığında Ağrının Fizyopatolojisi

Üriner sistem taş hastalığında ağrının fizyopatolojisi, üreterde veya böbreklerde oluşan taşın neden olduğu tıkanıklıktan kaynaklanmaktadır (5). Bu tıkanıklık, idrar akışını engeller ve idrarın üriner sistemde birikmesine neden olur. Böbrek veya üreterin genişlemesi, gerilmesi ve irritasyonu, sinir uçlarını uyararak ağrıya neden olabilir

Ağrı, taşın boyutuna, konumuna ve şekline bağlı olarak değişebilir. Taşın üreterin üst kısmında tıkanması durumunda, ağrı genellikle bel bölgesinde ve karın bölgesinde hissedilir. Taşın alt kısmında tıkanması durumunda, ağrı genellikle kasık bölgesinde ve genital bölgede hissedilir. Ağrı, bazen bulantı, kusma ve terleme gibi diğer belirtilerle birlikte görülebilir

Ağrı, üriner sistem taş hastalığında en yaygın belirtilerden biridir ve genellikle hastaların tedavi için doktora başvurmalarına neden olur. Ağrı genellikle ağrı kesiciler ve idrar yolu açıcı ilaçlarla tedavi edilir. Ancak, bazı durumlarda, taşın doğal yollarla atılması mümkün değilse, cerrahi müdahale gerekebilir

hematüri görülür. Bir kısım hastada mikroskopik hematüri saptanır. Hematüriye kristalüri de eklenebilir

Epidemiyoloji

Taş hastalığının tanısı ve tedavisi üroloğun günlük pratiğinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Hayat boyu ÜSTH görülme prevalansı %1-15 arasında değişmektedir. 15 Yapılan ilk prevalans çalışmalarında taş hastalığı prevalansı %2-3 olarak bulunmuştur.15 ABD'de yapılan bir çalışmada taş prevalansı yaş, ırk ve cinsiyete bağlı değişmekle birlikte erkeklerde %12, kadınlarda %6 olarak görülmüştür. 1 Asya kökenlilerde ve beyaz ırkta AfroAmerikanlara oranla taş hastalığı daha yüksek görülmüştür. 16,17 Türkiye’de taş hastalığı için endemik bir bölgedir. Ülkemizde yapılan prevalans çalışmalarında bu oran %11,1 olarak hesaplanmıştır.18 Coğrafi varyasyonun da araştırıldığı bu çalışmada Güneydoğu Anadolu bölgesinde taş prevalansının daha fazla olduğu gösterilmiştir

Semptomlar ve Tanı

ÜSTH asemptomatik olabileceği gibi, genellikle ateş, bulantı, kusma ve bel ağrısı şeklinde görülebilir. Detaylı anamnez ve fizik muayene yol göstericidir. Hastalığın belirtileri taşın lokalizasyonuna göre değişebilir. İzole kaliks taşları genellikle sessizdir. Çoğunlukla başka bir nedene yönelik insidental olarak saptanırken, piyüri ve hematürinin araştırılmasında da tespit edilebilir. Kaliks boynunda oluşabilecek obstrüksiyon sonrası künt lomber ağrı görülebilir. Lomber ağrı künt veya renal kolik şeklinde görülebilir. Üreterdeki gerilime bağlı olarak salınan mediyatörler renal koliğe sebep olurlar. Kolik ağrı her zaman azalıp çoğalmaz, sabit seviyede de kalabilir. Kostavertebral açıda hissedilen bu ağrı taşın lokalizasyonuna bağlı olarak inguinal, genital ve femoral bölgede veya ilioinguinal sinirin ve genitofemoral sinirin dermatomlarında görülebilir.

Üreter taşlarında da taşın lokalizasyonu ağrının karakterinde önem kazanmaktadır. Üst ve orta üreter taşlarında spinal sinir köklerinin uyarılması nedeniyle lomber ağrılar veya kuşak tarzı ağrılar görülürken, distal üreter taşlarında genitofemoral sinir kaynaklı erkeklerde testise, kadınlarda labia majorlar da hissedilen ağrılar görülmektedir. Hastaların çoğunda ağrıya eşlik eden koyu renkli idrar yapma şikâyeti oluşur. Sıklıkla aralıklı makroskopik hematüri görülür. Bir kısım hastada mikroskopik hematüri saptanır. Hematüriye kristalüri de eklenebilir

Böbrek Taşı Nasıl Oluşur?

"Böbrek taşları idrardaki maddelerin kristaller oluşturması ve bu kristallerin büyüyerek taşlaşması sonucu gelişir Bazı koşullar bu durumu kolaylaştırmaktadır:" (“Üriner Sistem Taş Hastalığı- Akademi Hastanesi”)

Konsantre idrar: Taş oluşumu için en uygun ortam konsantre idrardır. Böbrek taşları, konsantre idrarda çekirdek kristallerinin oluşması, bu kristallerin çökmesi ve büyümesi durumunda meydana gelir. Taş oluşumu için oldukça elverişli olan bu ortamın en kolay tedavisi bol su içmektir. (“Üriner Sistem Taş Hastalığı- Akademi Hastanesi”) Yetersiz sıvı alımı konsantre idrara neden olurken sıvı miktarı arttıkça idrar yoğunluğu düşer ve berraklaşır (8).

Böbrek taşı oluşumunu kolaylaştıran diğer bir neden de idrar yollarında oluşacak tıkanıklıklar. Herhangi bir nedenle gelişen tıkanıklık idrarda kristallerin oluşmasını ve çökmesini kolaylaştırır. (“Böbrek Taşı Neden Olur? Taşın En Sık Nedenleri Nelerdir?”)

İdrarda taş oluşumunu engelleyen maddelerin azalmış olması: yapılan çalışmalara göre idrarda magnezyum, sitrat, pirofosfat ve glikoprotein gibi maddelerin yüksek olması, konsantre idrarda bile taş oluşumunu engellemektedir. Bu maddelerin azalması, idrarda kristallerin daha kolay oluşmasına neden olur. (“Üriner Sistem Taş Hastalığı- Akademi Hastanesi”) Bu kristaller büyüdükleri takdirde birer taşa dönüşürler

Genetik ve Coğrafi Koşullar: Ailenizde böbrek taşı düşüren birinin bulunmasının sizin için de bir risk oluşturur. Genetik faktörler böbrek taşı oluşumu için oldukça önemlidir. Kalsiyum taşlarının, yaklaşık %50’sinde genetik geçişin etkili olduğu bilinmektedir. Böbrek taşlarının büyük çoğunluğunu kalsiyum taşları oluşturmaktadır. Kalsiyum taşlarını oluşması için de en önemli risk faktörü, idrarda kalsiyum miktarının yüksek olmasıdır. (“Üriner Sistem Taş Hastalığı- Akademi Hastanesi”) İdrardaki kalsiyumun yüksek olması ise genetik olarak nesilden nesile aktarılabilmektedir. Bu da taş oluşumu için yeterince büyük bir risk faktörüdür

Böbrek Taşı Türleri:

1-Kalsiyum taşları: Böbrek taşları çoğunlukla (2 / 3’ü), genellikle kalsiyum oksalat formundaki kalsiyum taşlarıdır. "Oksalat, karaciğeriniz tarafından günlük olarak yapılan veya diyetinizden emilen bir maddedir." (“Böbrek Taşı Hastalığı | Prof. Dr. Hakkı Perk- DinamikSoft”) Bazı sebzelerle birlikte fındık ve çikolata da yüksek oksalat içeriğine sahiptir. Diyette yüksek doz D vitamini, bağırsak baypas ameliyatı ve çeşitli metabolik bozukluklar idrardaki kalsiyum veya oksalat konsantrasyonunu artırabilir. Kalsiyum taşları ayrıca kalsiyum fosfat şeklinde de oluşabilir. Bu tip taş, renal tübüler asidoz gibi metabolik durumlarda daha yaygındır. (“Böbrek Taşı Hastalığı | Prof. Dr. Hakkı Perk- DinamikSoft”) Kalsiyum fosfat taşları Migren tedavisinde kullanılan bazı ilaçlarla gibi bazı ilaçlarla da ilişkili olabilir

"2-Strüvit taşları: Struvit taşları, idrar yolu enfeksiyonuna yanıt olarak oluşur." (“Böbrek Taşı Hastalığı | Prof. Dr. Hakkı Perk”) Bu taşlar hızlı bir şekilde büyüyebilir ve oldukça büyük hacimlere ulaşabilir ve çok da belirti vermeyebilir

3-Ürik asit taşları: Ürik asit taşları, kronik ishal veya emilim bozukluğu sebebiyle çok fazla sıvı kaybeden kişilerde, yüksek proteinli diyet yapanlarda, diyabet veya metabolik sendromu olanlarda oluşabilir. Bazı genetik ve metabolik faktörler de ürik asit taşı riskinizi artırabilir

4-Sistin taşlar: Bu taşlar, böbreklerin belirli bir amino asidi (Sistin ve diğer dibazik amimo asitler) çok fazla idrarda atmasına neden olan sistinüri adı verilen kalıtsal bir bozukluğu olan kişilerde oluşur

Row tyrex ilacının da her ilaçta olduğu gibi bir takım yan etkileri bulunmaktadır. Özellikle de ilk kullanımında kusma ve mide bulantıları görülmektedir. Bunun yanı sıra cilt üzerinde kaşıntılar ve idrar renginden farklılaşmalar da görülebilir. Baş ağrısı ve hafif baş dönmesi ilacın diğer yan etkilerindendir. (“Row tyrex- Böbrek Taşı Düşürücü Nedir, Kullanımı ve Yan Etkileri”) Bu yüzden gebe ve emziren bayanların kullanımı uygun değildir.

Bu ilacın kullanıcı yorumları da internet üzerinde birçok forumda sunulmuştur. Başarılı bir ilaç olduğunu ve tamamen bitkisel bir yapıda sunulduğunu belirten kullanıcılar ayrıca ciddi anlamda böbrek ağrısını sona erdirdiğini belirtmektedir. Ayrıca böbrekteki kum oluşumlarına da kesin çözüm sunduğu belirtilen böbrek taşı ilacının idrar yollarında da ciddi bir rahatlama sunduğu söylenmektedir.

Row tyrex böbrek taşı ilacının içeriğine de bakacak olursak 1 kapsülde; Anetol (4 mg), Alfa-Pinen (24,8 mg), Beta-Pinen (6,2 mg), Borneol (10 mg), D-Fenkom (4 mg), Kamfen (15 mg) bulunmaktadır (37). Bu içerikleri sayesinde ilacın cilt üzerinde aşırı bir yan etkiye neden olmadığı ve oluşabilecek yan etkilerinin de kısa sürede ortadan kalkacağı belirtilmektedir. İlacın kullanıcıları böbrek taşı sıkıntısı çeken herkesin mutlaka tablet olarak kullanım yapması gerektiğini de aktarıyor. Bitkisel bir ilaç olduğu belirtilen Row tyrex ile artık böbrek ve böbrek taşı sorunlarına çözüm bulabilirsiniz

Row tyrex tek resmi sitesi : http://rowtyrex.com/ sitesidir.

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