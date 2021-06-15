Organize sanayi bölgelerinde yerinde aşı uygulaması başlıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde aşı uygulamasına başlanacağını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada yerinde aşı uygulamasının başladığını duyurdu.
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE 'YERİNDE AŞI UYGULAMASI'
Koca, üretimin devamlılığı için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde aşı uygulamasına geçileceğini söyledi.
"ÇARKLAR DÖNMEYE DEVAM EDECEK"
Yerinde aşı uygulamasının, üretimin devamlılığını ve güvenliğini de sağlayacağını belirten Bakan Koca, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin."