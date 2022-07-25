Organik Bal Nereden Alınır?, Doğal En İyi Bal Hangisi?, Türkiye'deki En İyi Meşhur Erciyes Bal Siparişi

Yaz aylarının gelmesiyle Ülkemizde bal Üretimi başladı. İnsanlar şu soruları sormaya başladı, Doğal bal nerede bulabilirim?, Organik Doğal bal nasıl anlaşılır?, Organik bal tavsiye, En güvenilir bal hangisi?, En doğal bal nereden alınır?, Doğal bal fiyatları ne kadar?, En iyi organik bal hangisi?, En iyi bal hangisi?, Hakiki karakovan balı nasıl anlaşılır?, Türkiye'nin en iyi balı nereden çıkıyor? gibi soruların cevabı burada..

Erciyes Dağı`nın yükseklerindeki maki türü olan binlerce çeşit çiçek, keven ve kekik çiçeklerinden üretilen İncesu Bal Evi balı Kekik ve Keven başta olmak üzere binlerce çiçekten üretim yapılıyor. Sofralarımızın vazgeçilmezi en kadim lezzetlerden biri olan bal oldukça hassasiyet gerektiren bir meseledir. İncesu Bal Evi firmasıda gerçekten steril ortamda sağlık kurallarına uygun doğal bal üreten firmaların başında geliyor.

Peki Doğal bal nasıl anlaşılır?

Balın gerçek olup olmadığını anlamak için, uygulanan yöntemlerin başında akıtma testi gelir. Bir kaşık balı kavanozun içine doğru yavaşça akıtın. Eğer bal kesilmeden uzun bir şekilde akıyorsa gerçek, kesik kesik akıyorsa sahtedir.

Anzer balına eşit olarak görülen bal nerede üretiliyor?

Kayseri İncesu ilçesinin yüksek kesimlerinde Erciyes Dağı'nın eteğinde 2 bin 500 rakımda üretilen İncesu Bal Evi balı, çeşitli kurumlar tarafından yapılan etkinliklerin bal sıralamalarında önemli ödüller almaya devam ederek 'Dünyanın En İyi Balı' ödülünüde almak için organik üretime devam ediyor bu gidişle Türk balcılığını zirveye taşıyacaklar.

Türkiye'deki en iyi bal nerede?

Tartışmasız en iyi bal Rize'de üretimi yapılan Anzer balı olarak bilinmektedir. Anzer Balına rakip olarak Kayseri'nin Dünyaca Ünlü Erciyes Dağı etekleri bölgesi binlerce yıl öncesi nasılsa şimdi de aynı şekilde doğal florasını koruyarak, Adeta bir saklı cennet olarak görülen bölgede üretim yapan İncesu Bal Evi Balları Türkiye'nin gurur duyduğu, Bozulmamış bu doğada doğal katkısız bal üretimi yaparak, "dünyanın en iyi balı" ödülünü almaya aday gösteriliyor.

Peki bal gerçek bal nasıl anlaşılır?

Buzdolabında yaklaşık bir ay bekleyen balın krem ya da tereyağı kıvamına gelmesi balın hakiki olduğunu gösterir. Sabit kalem (kusun kalem değil ucu ıslandığı zaman mor renk yazan) balın uç kısmını daldırın sonra parmağınıza sürün renkli olarak çıkıyorsa bal karışıktır, çıkmıyorsa hakikidir. İncesu Bal Evi %100 organik ürünleri ile beğenileri toplayan İncesu Bal Evi markası çiçek balı ve arı poleninde oldukça başarılı. Şehirden uzak yüksek yaylalarda endemik bitki türlerinden elde edilen bal tamamen doğal. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde üretim yapan marka balı üretimden satışa kadar her aşamada denetliyor.

* Sahte ve gerçek balı ayırt etmenin bir yolu onu yakmaya çalışmaktır. Bal eğer yanmıyorsa gerçek baldır. İçinde glikoz şurubu bulunan bal hemen alev alır ve yanmaya başlar

* Gerçek balı anlamanın yolu balın akışkanlığıdır. Kavanozdan alınan balı aşağı doğru akıttığınızda bal sürekli akar. Bal kesik kesik akıyorsa o bal sahte baldır.

* Gerçek bal donmaya meyillidir. Gerçek bal 2 ayda donar. Halk arasında bilinenin aksine şekerlenmeyen bal hakiki bal değildir. Şekerlenen balın eski halini alabilmesi için güneşe çıkarılmasıyla ya da kabıyla birlikte sıcak suya koyulması yeterli olacaktır.

* Bir balın gerçek bal olduğunu anlamak için balı ince bir tabaka halinde tırnağınıza sürün ve keçeli kalemle yazın. Eğer yazıyorsa gerçek baldır.

* Gerçek bal geniz yakar. Balın tadı biraz keskin ve acıdır. Bunun için hakiki bal eğer gerçekten hakiki bir bal ise genizleri yakan bir tadının olması gerekir. Ancak Çam balı yakmaz, Çiçek balı yakar bunu da özellikle belirtelim.

* Hakiki balın rengi koyu kokusu hafiftir. Doğal balda renk yoğunluğu sahte ballara göre biraz daha fazladır. Gerçek balın rengi koyu olduğu gibi kokusu da koyu yani yoğun değildir.

* Balı kaşıkla alıp yere döktüğünde sahte bal uzayıp resmen örümcek ağı gibi havada uçar.



Hakiki karakovan balı nasıl anlaşılır?

Karakovan balında bal mumu yoktur. Yani siz petekli balı yedikten sonra ağzınızda sakız gibi madde kalıyorsa bu yapay bir malzeme olan bal mumudur, karakovan balında bu mumu da arı yapar yani doğaldır ve ağzınızda erir. Kayseri'de üretimi yapılan Erciyes Saklı Cennet balı için Türkiye'deki tek üretim yeri Kayseri'dir. Bu nedenle gerçek Erciyes balı ile tanışmak ve bu özel balı tüketmek isteyenlerin bu yörede üretimi yapılan balları tercih etmesi gerekir. İncesu Bal Evi firmasıda Erciyesin eteklerindeki bal kayası olarak adlandırılan Saklı Cennette doğal katkısız hakiki %100 doğal bal üretimi yapmaktadır.

Karakovan Balı: 250-300 TL fiyat aralığında olabilir. ...

Kestane Balı: 200-300 TL arasında değişmektedir. ...

Petek Bal : 200-250 TL arasında ortalama 220 TL civarında olabilir. ...

Süzme Bal : 175-200 TL arasında değişebilmektedir. ...

Ayçiçek Balı: 100-130 TL arasında olabilir.

Erciyes İncesu balı, diğer ballar arasında en iyi bal çünkü yerleşim alanlarına en az 30 km uzaklıktaki bal kayası olarak adlandırılan Saklı Cennet bölgesi içerisinde yer alan karakovanlardan elde ediliyor. Faydaları: Bu bal çeşidi özellikle sinir sistemini koruyucu ve güçlendirici özelliğiyle bilinir.

Hakiki bal rengi nasıl olur?

Hakiki Balın tadı eğer gerçekten hakiki bir bal ise genizleri yakan bir tadının olması gerekir. * Hakiki balın rengi koyu kokusu hafiftir. Doğal balda renk yoğunluğu sahte ballara göre biraz daha fazladır. İncesu Bal Evi firmasının Erciyesin eteklerindeki bal kayası olarak adlandırılan Saklı Cennette bölgesinde ürettiği hakiki doğal katkısız balın kullanıcılar tarafından çok beğenilmekte ve şikayet oranı neredeyse yok derecede olup, memnuniyet oranı %97 seviyesindedir.

Balda şeker olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Satın aldığınız balın bekledikçe kavanoz tabanından itibaren şekerlendiğini gözlemlediyseniz sahte olma ihtimalinin düşük olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle buzdolabında 30 gün bekleyen gerçek balın neredeyse tereyağı kıvamına geldiği bilinir. Sahte balların rengi çoğu zaman gerçek baldan daha açık görünür.

En iyi bal nereden çıkar?

Dünyanın en iyi çam balı Türkiye'de üretilmektedir. Çam balının %92'si Ege Bölgesi'nde üretilir. Kayseri İncesu Erciyes Dağı Eteklerindeki bal kayası olarak adlandırılan bölgede üretilen İncesu Bal Evi Balları ve Karadeniz'de üretilen Anzer balı, dünyanın en ünlü ballarındandır. Türkiye ayrıca en iyi organik bal üretimi sertifikası almış bir ülkedir.

Dünyanın en güzel balı nerede?

“Dünyanın En İyi Balı” Kayseri'nin Erciyes Dağı Eteklerinde üretilen İncesu bal Evi Balı ve Rize'nin Anzer Balı, 300 yıldan bu yana aynı kalite ile arı ürünlerini üretmeye devam ediyor.

Hangi ilin balı meşhur?

Türkiye'nin en çok bal üreten illeri sırasıyla Muğla, Ordu, Kayseri ve Adana'dır. Muğla 15 bin 282 ton bal üretirken Ordu 15 bin 39 ton, Kayseri 14 bin ton Adana ise 9 bin 715 ton bal üretmiştir. En az bal üreten il ise Kilis olmuştur" dedi.

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Şekersiz balın kilosu kaç para?

Not: Anzer balı kilosu yaklaşık 2000 TL ye satılırken, bu bala eş değer olarak gösterilen Kayseri Erciyes İncesu bal evinin kilo fiyatı gayet uygun olup yanlızca 200 TL dir. Bir çerçeve ağırlığı 2.500 ile 3.310 gr arasında değişebilir. Şekersiz Petek Bal Çerçeve ürünümüz Kayseri Erciyes Dağı Bal Kayası yöresine aittir.

Balın kilosu ne kadar 2022?

Petekli Bal (Çiçek balı): Fiyat – 200 - 250 TL



Doğal ve organik bir bal üretimi yapanların 2022 yılı içinde satması gereken fiyatın bu olması gerekiyor.

En pahalı bal ne kadar?

Türkiye'de arı kolonilerinden uzakta ve deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikteki mağaradan çıkarılan kantaron balı, kilosu 10 bin Euro ile ( 96 bin TL) ile 'dünyanın en pahalı balı' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Kaya balı fiyatı ne kadar?

Çok zor şartlarda ulaşılan kaya balı, birçok hastalığa şifa olarak gösteriliyor. Ulaşabilmek için dağlara çıkılıp kayaların arasından toplanan bu balın kilosu 400 liradan alıcı buluyor. Yine İncesu Bal Evinin Erciyes Dağınaki Bal Kayası Bölgesinde Ürettiği Organik balda tüm hastalıklara şifa olarak gösteriliyor. Altın sarısı bir renge sahip olan keven kekik çiçek balı, son derece faydalıdır. Özellikle bronşit, öksürük, soğuk algınlığı olanlara ve mide rahatsızlıklarına önerilir.

Peki Çiçek balı mı çam balı mı?, Hangisi Daha Güzel?

Çiçek balı ile çam balının besin değeri karşılaştırıldığında; Her iki bal türü de sağlık için faydalıdır.

Gerçek bal şekerleme yapar mı?

Yıllardır bilinenin aksine balın şekerlenmesi doğal olmadığı anlamına gelmemektedir. Tam tersine doğal olan balda şekerlenme daha çok görülmektedir. Hatta buz dolabında yada soğuk kış aylarında gerçek bal donma yaparak tereyağı kıvamını alır. Sahte balda ise herhangi bir değişim olmaz.

Glikozlu bal nasıl anlaşılır?

İçinde glikoz şurubu bulunan bal hemen alev alır ve yanmaya başlar. Gerçek balı anlamanın bir diğer yolu ise balın akışkanlığıdır. Kavanozdan alınan balı aşağı doğru akıttığınızda bal sürekli akar. Bal kesik kesik akıyorsa o bal sahte baldır"

Kayseri'nin İncesu ilçesinde üretilen Erciyes balı yıllardır lezzeti ve şifa kaynağı olması nedeniyle tercih ediliyor. TÜRKİYE'NİN HER YERİNE KARGO İLE ÖZENLE PAKETLENEREK GÖNDERİM YAPILMAKTADIR. İncesu Bal Evi Firmasının balları garantilir ve çok lezzetlidir. Sipariş vermek için Lütfen İletişime geçiniz.

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Her sabah ballı su içerseniz ne olur?

Sabahları bir bardak ılık suyun faydasını veya cildiniz için balın ne kadar yararlı olduğunu da duymuş olabilirsiniz. Peki ballı suyun bir arada ne kadar etkili olduğunu biliyor musunuz?

Ballı su içmek kilo vermenize yardım eder. Balın içindeki şeker, sağlıklı kalori kaynağı olan doğal şekerdir. Şekerli meşrubatlara karşı duyduğunuz istekle savaşmada önemlidir. Gazoz gibi şekerli içecekler boş kaloriyle doludur. Bunları azaltarak ve ballı suyu tercih ederek kalori alımınızı da azaltırsınız ve kilo verirsiniz.

Sofralarımızın vazgeçilmezi en kadim lezzetlerden biri olan bal oldukça hassasiyet gerektiren bir meseledir. Şekerde, glikozdan ve bilimum hile ile yapılan ballar lezzet verse de tehlike saçar. Peki, kaliteli bal nasıl anlaşılır? İşte, gerçek balı anlamanın püf noktaları...

Kış aylarında kovanlarında beslenen arılar, bahar ayına kadar çıkmazlar ve kesinlikle şeker takviyesi almazlar. Dışarıdan müdahaleyi kesinlikle kabul etmeyen arılar bahar ayların topladıkları polenlerle bal yaparlar. Günümüzde hilenin oldukça fazla olduğu bal sektöründe glikoz şurubunu ham madde olarak kullanıyorlar. Bu sahte balı gerçek baldan ayırt etmek için ise bazı yöntemlere başvurulabiliyor. İşte, Kayserili bal üreticisi Ömer YILBAT'tan kaliteli balı anlamak için ip uçları...