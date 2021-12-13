Omicron varyantında ilk ölüm gerçekleşti İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Britanya'da koronavirüsün Omicron varyantına ilk can kaybının verildiğini duyurdu.

Koronavirüsün Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron mutasyonu tüm dünyada yayılmaya devam ediyor.

Bilim dünyası Omicron varyantının etkilerinin ve aşılara karşı dayanıklılığını endişeyle incelerken İngiltere'den endişe verici bir açıklama geldi.

"BİR HASTANIN YAŞAMINI YİTİRDİĞİNİ DOĞRULAYABİLİRİM"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bir aşı merkezinde açıklamalarda bulundu. Johnson, “Maalesef Omicron hastaneye yatacak kadar hasta ediyor ve maalesef Omicron tespit edilmiş en azından bir hastanın yaşamını kaybettiğini doğrulayabilirim.” dedi.

6 DSÖ BÖLGESİNİN TAMAMINDA TESPİT EDİLDİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 9 Aralık itibarıyla, Omicron mutasyonunun 63 ülkeyi kapsayan 6 DSÖ bölgesinin tamamında tespit edildiğini ve mutasyonun aşıların etkinliğini azaltabileceğini açıklamıştı.

OMICRON VARYANTI NEDİR?

İlk olarak Güney Afrika'da tespit edilen ve hızla yayılan Omicron varyantı bir diğer adıyla Nu varyantı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kaygı uyandıran varyantlar listesine eklenen beşinci varyant oldu.

Uzmanlar bu varyant içerisinde tam 32 farklı mutasyon tespit edildiğini açıklarken, bu virüsün koronavirüs aşılarına karşı daha dirençli olabileceğini duyurdu.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Önceki varyantlardaki belirtilerin aksine, Omicron varyantının koku ve/veya tat kaybı belirtisi göstermediğine ve tıkalı bir burun vakası olmadığına inanılıyor ve yeni türden etkilenenlerin çok yüksek ateşten şikayet etmedikleri görülüyor.

Varyantın çıktığı andan beri uzmanlar, yeni varyantla ilgili belirtileri listeledi. İşte dikkat edilmesi gereken 5 belirti: