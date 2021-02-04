Normalleşme ile ilgili önemli gelişme! Bu illerde yasaklar kalkacak…

Koronavirüse karşı alınan tedbirlerin sonuç vermesiyle kısıtlamaların ne zaman kalkacağı merak konusu oldu. Covid-19'a karşı alınan sokağa çıkma yasağı, düğünlerin ve eğlencelerin engellenmesi, belirlenen yaş aralığındaki kişilerin günün belli saatlerinde dışarıya çıkabilmesi gibi kararların kaldırılması bekleniyor. Peki kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Yasakların kalkması için hangi şartların sağlanması göz önünde bulundurulacak? İşte alınan son dakika haberinin detayları...

Koronavirüs kontrol altına almak için uygulanan tedbirler sonuç veriyor. Vaka sayılarındaki değişim ve hasta sayılarındaki ölüm oranının azalması normalleşme ile ilgili umut verdi. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı yetkilileri, normalleşme adımlarının il il gerçekleşeceğini söyledi. Kısıtlamaların belirlenen şartı sağlayan illerde kaldırılacağı belirtildi."POZİTİFLİK ORANININ YÜZDE 1'İN ALTINA DÜŞTÜĞÜ ŞEHİRLERDE YASAKLAR KALKACAK"

Yetkililer, Covid-19 testlerinde pozitiflik oranının yüzde 1'in altına düştüğü şehirlerde yasakların kalkacağını açıkladı. Buna göre illerde önce hafta sonu ve hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak, daha sonra kafe, restoran ve işletmeler faaliyete geçebilecek.

YASAKLARIN KALDIRILMASINDA İLK ADIM...

65 yaş üstü vatandaşlar ve 18 yaş altı gençlerin sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılması da atılacak ilk adımlar arasında. Yine, vaka sayıları düşen şehirlerde, önümüzdeki aylardan itibaren sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirleri altında, kademeli olarak sinema, düğün salonu, kahvehanelerin açılması gündeme gelecek.

HAZİRAN VE TEMMUZ AYINDAN İTİBAREN...

Türkiye Gazetesi'nden Ebru Karatosun'un haberine göre; Yerli aşı çalışmaları ile ilgi bilgi veren yetkililer "Gelecek hafta Faz-2'ye geçeceğiz. Yerli aşı haziran ya da temmuzda kullanıma hazır hâle gelebilir. Bu arada Çin'den aşı sevkiyatı da sürecek."