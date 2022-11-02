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Neden Omega 3 Yağ Asitleri Çocuklar İçin Bu kadar Önemlidir?

Omega 3 yağ asitleri,çocuklar için Omega 3 ün önemi, Ancak birçok ebeveyn, omega 3 takviyelerinin çocukluk döneminde yararlarını, yan etkilerini ve dozaj önerileri, Obez çocuklarda kilo vermeyi kolaylaştırma, çocuklarda dikkat eksikliği, İşte detayları..

Neden Omega 3 Yağ Asitleri Çocuklar İçin Bu kadar Önemlidir?
Admin
Admin
02 Kasım 2022 Çarşamba 21:10

Neden Omega 3  Yağ Asitleri Çocuklar İçin Bu kadar  Önemlidir?

Omega 3 yağ asitleri,çocuklar için Omega 3 ün önemi, Ancak birçok ebeveyn, omega 3 takviyelerinin çocukluk döneminde  yararlarını, yan etkilerini ve dozaj önerileri, Obez çocuklarda kilo vermeyi kolaylaştırma, çocuklarda dikkat eksikliği, İşte detayları..

Dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi olan çocuklarda omega 3 kullanımı fayda sağlıyor. ... Obez  durumundaki  çocuklarda kilo vermeyi kolaylaştırır… Çocuk sağlığında doğru destek. Beyin ve  göz sağlığı  sinir sisteminin de  gelişiminde büyük rol oynayan omega 3 ürünleri, çocukların beslenmesinde çok önemli bir yer tutuyor

omega 3 çocuklar için neden önemli ile ilgili görsel sonucu

Omega 3 nedir


Omega 3'ler, fetal gelişim, beyin fonksiyonu, kalp sağlığı ve bağışıklık sistemi dahil olmak üzere sağlığın birçok yönünün parçası olan yağ asitleridir. Vücudunuz bunları kendi başına üretemez ve onları yiyeceklerden elde etmesi gerekir. Ürünlerin seçimindede bir okadar  dikkat edilmelidir çünki çevre ve deniz kirliliği  günümüzde artmıştır Kalitesi  olmayan ürünlerin kullanımı çocuklarda sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Özellikle çocuklarda, kurşun, civa, arsenik gibi ağır metaller ve kimyasal atıklar vücuttan atılamıyor. bu vitamin doğal olarak somon, uskumru ve ton balığı gibi yağlı balıklarda bulunur ve takviyelerde yaygın olarak kullanılır. Pek çok omega 3 takviyesi türü mevcut olsa da, en yaygın olanları balık yağı, krill yağı ve yosun yağıdır. 

Astımı azaltır

Beyin sağlığını arttırır

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB); hiperaktivite, dürtüsellik ve odaklanma zorluğu gibi semptomlarla ilgili yaygın bir durumdur.

Çocuklarımıza bolca omega 3 içerikli  gıdalarla besleyelim,yetersizliği gibi bir durumda çocuk doktoru na başvurularak gerekli görülmesi halinde   omega 3 takviyeleri alınabilir


Kaynak: Kamu Saati Özel
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