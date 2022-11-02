Omega 3 yağ asitleri,çocuklar için Omega 3 ün önemi, Ancak birçok ebeveyn, omega 3 takviyelerinin çocukluk döneminde yararlarını, yan etkilerini ve dozaj önerileri, Obez çocuklarda kilo vermeyi kolaylaştırma, çocuklarda dikkat eksikliği, İşte detayları..

Neden Omega 3 Yağ Asitleri Çocuklar İçin Bu kadar Önemlidir?

Omega 3 yağ asitleri,çocuklar için Omega 3 ün önemi, Ancak birçok ebeveyn, omega 3 takviyelerinin çocukluk döneminde yararlarını, yan etkilerini ve dozaj önerileri, Obez çocuklarda kilo vermeyi kolaylaştırma, çocuklarda dikkat eksikliği, İşte detayları..

Dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi olan çocuklarda omega 3 kullanımı fayda sağlıyor. ... Obez durumundaki çocuklarda kilo vermeyi kolaylaştırır… Çocuk sağlığında doğru destek. Beyin ve göz sağlığı sinir sisteminin de gelişiminde büyük rol oynayan omega 3 ürünleri, çocukların beslenmesinde çok önemli bir yer tutuyor

Omega 3 nedir



Omega 3'ler, fetal gelişim, beyin fonksiyonu, kalp sağlığı ve bağışıklık sistemi dahil olmak üzere sağlığın birçok yönünün parçası olan yağ asitleridir. Vücudunuz bunları kendi başına üretemez ve onları yiyeceklerden elde etmesi gerekir. Ürünlerin seçimindede bir okadar dikkat edilmelidir çünki çevre ve deniz kirliliği günümüzde artmıştır Kalitesi olmayan ürünlerin kullanımı çocuklarda sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Özellikle çocuklarda, kurşun, civa, arsenik gibi ağır metaller ve kimyasal atıklar vücuttan atılamıyor. bu vitamin doğal olarak somon, uskumru ve ton balığı gibi yağlı balıklarda bulunur ve takviyelerde yaygın olarak kullanılır. Pek çok omega 3 takviyesi türü mevcut olsa da, en yaygın olanları balık yağı, krill yağı ve yosun yağıdır.

Astımı azaltır

Beyin sağlığını arttırır

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB); hiperaktivite, dürtüsellik ve odaklanma zorluğu gibi semptomlarla ilgili yaygın bir durumdur.

Çocuklarımıza bolca omega 3 içerikli gıdalarla besleyelim,yetersizliği gibi bir durumda çocuk doktoru na başvurularak gerekli görülmesi halinde omega 3 takviyeleri alınabilir