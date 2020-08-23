Migreni tetikleyen 7 besin

Sağlıksız beslenme migreni tetikliyor. Özellikle pandemi döneminde migren hastalarının ataklarının sıklaştığını belirten uzmanlar, migreni tetikleyen besinleri anlattı.
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Migren okuldan iş hayatına kadar sürekli devam eden kaygı, depresyon, kötü beslenme, düzensiz uyku gibi etkenler migreni etkiliyor. Migren ve beslenme ilişkisini DHA'ya anlatan Dr.Öğr.Ü.Halide Rengin Bilgen Akdeniz, migreni tetikleyen besinleri şöyle sıraladı:
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Çikolata
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Aşırı kafein tüketimi
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Kızartma türleri
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Bazı işlenmiş gıdalar
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Salam ve sosis
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Alkollü içecekler
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Yapay tatlandırıcılar
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