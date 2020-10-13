Maske takmayan karantinaya alınacak!

Maske takmayanlara karantina uygulanacak

Sakarya İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereğince maske takmayanlara ilk ihlallerinde 392 TL, ikinci ihlallerinde 900 TL para cezası uygulanmasına karar verildi. Bu kişilere ikinci ihlalde ayrıca 3 gün yurtta karantina uygulanacak.

3 GÜN KARANTİNA

Sakarya Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “2020/84 sayılı Hıfzıssıhha Kurul kararımızın 2’nci maddesinde geçen “Denetimlerde ‘Maske takmayan vatandaşlarımıza ilk ihlalde uyarı yapılması ve tekerrürü halinde 3 gün karantinada kalacakları ve en az 3 kitap okuma idari yaptırımının uygulanacağının tebliğ edilmesine’ hükmü, ‘Denetimlerde maske takmayan vatandaşlarımıza ilk ihlalde kabahatler kanunu 32’nci maddesine göre 392 TL para cezası, ikinci ihlalde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na göre 900 TL para cezası uygulanması ve 3 gün süre ile karantina yurdunda izole edilmesine’ şeklinde değiştirilmiştir” denildi. (DHA)

MASKE TAKMAMA CEZASI KAÇ PARA?

Geçtiğimiz aylarda İstanbul’da Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında yapılan toplantı ile birlikte maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara 900 TL para cezası kesileceği karara bağlandı.

Maskesiz sokağa çıkma cezası ilçelerde bulunan kaymakamlıkların kararını bırakılmış durumda. İçişleri Bakanlığı’nın para cezası ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

“Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

NERELERDE MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU VAR?

Alınan tedbirlere, yapılan uyarılara rağmen corona virüsü vaka sayılarının her geçen gün artması üzerine yeni kararlar alındı. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, ülke genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda maske takmak zorunlu oldu. Ayrıca kafe ve eğlence yerlerinde de saat 24:00’ten sonra müzik yayını yapılması yasaklandı.

* Ülke genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, iş ye

fabrikalar vb.) vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirildi