Kudret Narı Kansere Çare Olacak Mı? Kudret narının çok hastalığa karşı gösterdiği kudretler cidden çok etkileyici. Amerika’da gerçekleşen araştırma sonu açıklanan duyurular , kudret narının kanser hücreleri yayılmasını önlendiği ve daha bir çok hastalığa şifa olduğu ortaya kondu. O nedenle herkesin evinde olması lazım bu mucizeyi bir de yakından inceleyelim, Kansere iyi gelen yiyecekler meyveler… Kudret narı kansere çare olacak mı? Kudret narının ilaç potansiyeli bilinecek !

Araştırmalar gösteriyor ki kudret narı, diyabetten başlayında da kanserle mücadeleye varıncaya kadar çoğu hastalığın iyileşmesi ve hastalık öncesinde yer alıyor.

Davranış Bilimleri ve sağlık alanında Türkiye’nin ilk ve tek tematik üniversitesi olan Üsküdar Üniversitesi akademik alandaki çalışmaları ile de başarılara imza atıyor.

Çift ana dal öğrencisi olan Hazal Gür, aynı anda moleküler biyoloji genetik sınıfında 1.sınıfta öğrenimini tamamlıyor . Proje danışmanı Yrd. Doç. Dr. Belkıs Atasever Arslan’ın büyük katkılarıyla TÜBİTAK’a müracaat eden Hazal Gür’ün “kudret narı bitkisinin antikanser etkisini araştırmak ” amacıyla harekete geçirdiği proje kabul oldu.

Kudret narının ilaç potansiyeli bilinecek !

Sonraki aşamada kudret narı bitkisinin antikanser şifasını araştıracaklarını ve bunun hücre içi sinyal yolaklarını inceleyeceklerini belirterek “Amacımız kudret narı bitkisinin ilaç potansiyelinin olup olmadığını araştırmak. Kudret narı bitkisi kanser için bir ilaç potansiyeli varmı, bunu soruşturuyoruz.

Bir maddenin kanser olup olmama ilaç potansiyeli araştırmak demek, sağlıklı hücrelere tepki vermeden, sadece kanser hücrelerini yıkmak demektir. Bizim bu projedeki hedefimiz de kudret narı bitkisinin antikanser ilaç potansiyeline ait olup olmadığını anlamak . Bunun neticesinde de kudret narı bitkisinin eğer ilaç potansiyeli olduğu kanıtlarsak da bir sonraki aşamaya geçilecek .” diye anlattı .

Bundan sonraki evrede artık projenin denemelerine adım atan anlatan Gür, “TÜBİTAK’a ilettiğimiz bir projeyi hazırlarken ön hazırlıkata bulunduğumuz bir iş takvimi belirlemiştik. Yapacağımız deneyleri şimdi o iş takvimine göre yapmaya başlayacağız. Deneylerden olumlu sonuçlar aldığımızda da daha ileri aşamalara geçmeyi planlıyoruz.” dedi.

Antikanser etkisi hiç araştırılmamış

Kudret narının çok eski dönemlerden beri bazı hastalıkların tedavisinde kullanıldığına önem veren Gür, “Ancak Türkiye’de yerleşen kudret narının antikanser etkisi daha öncesindede bilinmektedir . Coğrafi ve iklimsel ayrılıklar bitkinin içeriğini farklılaştırabiliyor.

Projesinin TÜBİTAK tarafından kabul edilmesinden büyük mutluluk ve gurur duyduğunu belirten Hazal Gür, gelecekte de bu alanda çalışmayı istediğini belirterek “Gelecekte çocuk onkolojisi alanında çalışmak istiyorum. Onlara umut olmak ve hastalıklarına çare olmak en büyük hayalim” dedi.

Proje danışmanı Yrd. Doç. Dr. Belkıs Atasever Arslan da “Öğrencilerimizin okudukları bölümlere idealist takvimi ve akademik kariyer de olmayı planlamaları çok mutlu edici . Doğal kaynaklarımızın; ilaç araştırmaları ve diğer biyoteknolojik soruşturmalar için ticari ürüne çevirebilme potansiyellerini soruşturması tırmak, ülkemize sosyoekonomik olarak mühim katkısı olacak . Öğrencilerimiz bu bilince sahip olduğu için çok gururluyuz.” dedi.

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