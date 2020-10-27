Koronayı atlatanlar sonuna kadar bununla yaşayacak Koronayı atlatanlar ömürlerinin sonuna kadar bununla yaşayacak. 84 bin 285 kişiyi inceleyen bilim insanları açıkladı

Koronayı atlatanlar sonuna kadar bununla yaşayacak

Koronayı atlatanlar ömürlerinin sonuna kadar bununla yaşayacak. 84 bin 285 kişiyi inceleyen bilim insanları açıkladı

Korona virüs salgını tüm dünyada etkisini gösterirken İngiltere'de yapılan bir araştırmada çarpıcı bir sonuç ortaya çıktı. Korona virüsün uzun vadede ortaya çıkan sonuçlarıyla ilgili yapılan araştırmaya göre, Kovid-19’u yenen bazı hastaların beyinlerinin 10 yıl yaşlandığı ve bazılarının IQ seviyelerinin düştüğü belirtildi.

İngiltere'de yapılan bir araştırma korona virüs salgınını yenen insanların hastalığı atlatamadığını ortaya koydu. Imperial College London bilim insanlarının yaptığı araştırmada hastalığı atlatanların beyinlerinin yaklaşık 10 yıl yaşlandığı sonucu çıkarken IQ'larının düştüğü belirlendi.İngiliz basınında yer alan araştırmayı Imperial College London’da görevli Dr. Adam Hampshire yönetti. Dr. Hampshire, Kovid-19’u atlatan hastaların beyinlerini incelediklerini söylerken, uzun süre etkisi geçmeyen korona virüs rahatsızlığının semptomlarından birisinin de beyinde hasar oluştuğunu dile getirdi.

Bazı insanlarda akıl sağlığının iyi olmadığına dair belirtiler de olduğu kaydedilirken, “Kovid-19’u atlatan bazı insanların beyinleri 10 yıl yaşlandı. Yapılan zihin testlerinde korona virüsünü yenenlerin korona virüse yakalanmayanlardan daha düşük sonuç elde ettiğini tespit ettik” denildi.Bilim insanlarının Büyük İngiliz Zeka Testi adı verilen bir test yaptıkları ve 84.285 insanın dahil olduğu araştırmada korona virüsü en ağır atlatan hastaların IQ’larında yaklaşık 8.5 puanlık bir düşüş meydana geldiği kaydedildi.

'SEMPTOM GÖSTERMEYENLERDE BİLE SIKINTI YAŞANIYOR'

Öte yandan İngiliz basınında yer alan haberlerde Imperial College, Cambridge Üniversitesi, Chicago Üniversitesi ve King’s College’ta yapılan ortak araştırmada Kovid-19’u yoğun bakımda yenenlerin akıl sağlıklarının da daha kötüye gittiği belirtildi. Korona virüsü yenenlerin mantık ve kelimelerin anlamı ile ilgili testlerde başarısız olduğu kaydedildi. Araştırmada hiçbir semptom göstermeyen ve herhangi bir nefes darlığı gibi belirtisi olmayanlarda bile sıkıntı yaşandığı belirtildi.

Araştırmada, "Korona virüse yakalanmış olmanın kronik zihinsel etkileri olduğuna dair korkuları artıran bir çalışma oldu. Kovid-19 bulaştığına dair şüphe olan ya da gerçekten Kovid-19 hastalarına yapılan test sonuçlarında bu insanlar hastalığı geçirmemiş olanlara göre daha kötü performans sergiledi. Beyin sağlığında yaşanan gerileme hastalığın ne kadar ağır geçtiğiyle orantılı” ifadesi kullanıldı.

Kaynak Yeniçağ: Koronayı atlatanlar ömürlerinin sonuna kadar bununla yaşayacak. 84 bin 285 kişiyi inceleyen bilim insanları açıkladı