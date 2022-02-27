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Koronavirüsün kaynağı ortaya çıktı

Koronavirüsün kaynağı ortaya çıktı Yeni yapılan iki uluslararası araştırma, Kovid-19'un kaynağının Çin hükümetine bağlı bir laboratuvar değil, Vuhan'daki hayvan pazarı olduğunu ortaya koydu.

Koronavirüsün kaynağı ortaya çıktı
Admin
Admin
27 Şubat 2022 Pazar 11:22
New York Times gazetesi, Kovid-19'un kaynağına ilişkin henüz yayınlanmamış iki yeni uluslararası çalışmaya dayandırarak bir haber geçti.

Haberde, araştırmalarda söz konusu araştırmalarda Kovid-19'un kaynağının "çok açık bir şekilde" Vuhan'daki hayvan pazarı olduğu ve virüsün Çin hükümetine bağlı laboratuvardan çıkmadığının belirtildiği aktarıldı.

Arizona Üniversitesi Biyoloğu ve söz konusu iki çalışmanın yazarı Michael Worobey, New York Times'a yaptığı açıklamada, "Tüm kanıtlara baktığınızda, salgının Vuhan'daki hayvan pazarından çıktığını gayet açıkça görürsünüz." ifadesini kullandı

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